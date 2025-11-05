Из-за повышения ставок акцизов на алкоголь в России с 1 января 2026 года подорожают и вина из Италии — особенно из «низкого сегмента». Об этом в специальном интервью RTVI рассказал президент Ассоциации предпринимателей России Витторио Торрембини.

«Ну, подорожают. Потеряет много именно низкий сегмент, вот это шипучее вино и так далее, которое стоит недорого, — вот это потеряет много. А все остальные вина — я не думаю, потому что хорошее итальянское вино все равно стоит чуть-чуть дешевле, чем самое лучшее русское вино», — пояснил Витторио Торрембини.

По его словам, все дело и в акцизах, и в расходах на транспорт.

«Поэтому если вино в Италии в магазинах стоит 10 евро, в России оно минимум стоит 30 евро. Именно такое вино [сами итальянцы по такой цене бы не купили], нет . Ну, кто покупает Sassicaia и тратит большие деньги, то наверняка даже в России покупают его по такой цене. Но, к сожалению, есть такие объективные барьеры, да», — отметил собеседник RTVI.

Торрембини признал, что проблемы с логистикой через Литву и Польшу, которые в прошлом году задерживали на границе итальянские грузы, в том числе вино, «остались, но их стало меньше». Итальянским экспортерам в таких ситуациях приходится обращаться к компаниям-посредникам, тогда они «находят способ, чтобы все равно пройти [на российский рынок]».

«То есть потом эта продукция все равно попадает на российские рынки. Но самое страшное — это очереди, которые собираются на границе, и транспортные компании теряют время, стоимость транспортировки увеличивается… Поэтому все равно это большие потери [для итальянского бизнеса]», — заключил Витторио Торрембини.