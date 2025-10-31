Обсуждаемое властями России повышение пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран с 1 января 2026 года — с нынешних €3 до €5 за литр напитка — сыграет на руку Армении, Грузии и Казахстану. Таким мнением с RTVI поделился автор блога «Пьяный мастер» Денис Пузырев.

О том, что пошлины на импорт виски, рома, настоек и ликеров из недружественных стран хотят повысить, сообщает РБК со ссылкой на три источника на алкогольном рынке. Знакомый с этой инициативой федеральный чиновник подтвердил изданию, что она исходила от Минфина и обсуждается на площадке подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

По словам Пузырева, доля поставляемого в Россию из недружественных стран крепкого алкоголя составляет всего 3−4%, поскольку в этом сегменте «доминирует водка, которая практически вся российская», и «бодренько идет процесс импортозамещения, когда российские предприятия производят джин, виски, ром и даже текилу».

Но качество этого отечественного виски пострадает при повышении пошлин, поскольку на самом деле в этом продукте импортные спирты, предупредил эксперт.

«Многое из того, что называется российским виски, — это уже купажированные дистилляты, ввезенные, допустим, из Шотландии, разлитые на отечественных предприятиях и поэтому называемые в итоге российским виски. Это как белорусские креветки и лосось в свое время, примерно такая же история», — пояснил Пузырев.

По его прогнозу, при росте пошлин многие производители «российского виски» сменят поставщиков и «будут ввозить эти спирты не из Шотландии, а из Армении, Грузии, Казахстана, предприятия которых предлагают свой продукт».

«Он менее хорош, чем шотландский, но он есть в наличии», — констатировал автор «Пьяного мастера».

Ударят пошлины и по импортному виски массового сегмента, который завозится в Россию «окольными путями через Казахстан», считает Пузырев. По его оценке, ординарный виски известных марок — Johnny Walker, Jameson, Jack Daniels — может подорожать с 1,5—1,7 тысячи рублей за 0,7 литра до более 2 тысяч.

«Это все затруднит работу компаниям, которые все последние годы работали в параллельном импорте. Какое-то количество, конечно, останется, не исчезнет полностью, но доля и так сократится. Хотя и сейчас, в общем, она очень мала», — заявил эксперт.

По его словам, из всего алкоголя в большом объеме — около 30% — в Россию импортируется только вино, существенная доля которого приходится на «так называемые недружественные страны, потому что в их число входят все великие винодельческие страны Европы (Франция, Испания, Италия) и примкнувшие к ним Австралия, Новая Зеландия, США, которые тоже, в общем-то, достаточно большие производители».

Пузырев напомнил, что повышение пошлин на импортное вино «в значительной мере подорвало импорт, особенно в массовой категории», поскольку размер сбора с импортеров оказался выше закупочной цены самого напитка — например, €3 за бутылку стоимостью до €1.

«В итоге то вино, которое еще пару лет назад можно было купить в районе 500—600 рублей, оказывалось дороже 1000 рублей — и это была та цена, которую уже не готов был потратить покупатель. Конечно же, объемы упали, продажи упали», — отметил эксперт.

Он предупредил, что если власти решат вслед за крепкими напитками повысить пошлины и на вино из недружественных стран до €5 за бутылку, то «сразу 500 рублей плюс ко всему — и это, конечно, всё убьет».

«Покупать простенькое вино из Франции за 2000 рублей — в этом уже нет никакого смысла с точки зрения потребителя. Потому что и сопоставимое российское вино будет дешевле, и есть вина из дружеских стран в достаточном объеме, которые будут дешевле. Поэтому такая пошлина убьет категорию массового вина», — спрогнозировал Пузырев.

По прогнозам экономистов, по итогам 2025 года цены на вино вырастут на 10-15% на фоне повышения пошлин, изменения курса валют, высокой ключевой ставки и увеличения расходов на логистику. В 2024 году цены на импортное вино также заметно выросли: в категории до 1000 рублей подорожание составило 50—70%, в сегменте от 1000 до 4000 рублей — около 30—40%. Российские вина подорожали умереннее — примерно на 20%.