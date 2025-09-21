Командующий Ленинградским военным округом генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы, сообщает РБК со ссылкой на источник. Вместо него на эту должность назначен экс-командующий Западным военным округом генерал-полковник Евгений Никифоров.

19 сентября «Татар-информ» со ссылкой на источник сообщал, что Герой России Лапин станет помощником главы Татарстана Рустама Минниханова.

«Генерал-полковник, вероятно, будет курировать направления, связанные с набором на контрактную службу, сопровождением участников СВО и их семей, социальной и медицинской реабилитацией ветеранов, интеграцией вернувшихся бойцов в мирную жизнь», — говорилось в материале.

Лапин родился в Казани в 1964 году, служил на различных командных должностях в танковых и мотострелковых частях. Участвовал в военной операции в Сирии и командовал войсками Центрального военного округа в 2017-2022 годах.

Под его руководством группировка «Центр» взяла под контроль Лисичанск (подшефный город Татарстана). За это в июле 2022 года президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

В январе 2023 года Лапин был назначен начальником Главного штаба — первым заместителем главнокомандующего сухопутными войсками РФ.

В марте 2024 года генерал-полковник возглавил группировку «Север», в мае того же года он стал командующим Ленинградским военным округом.

По данным «Татар-информ», Лапин оставил должность командующего Ленинградским военным округом и группировкой «Север» еще в августе. Вместо него на эти должности был назначен Никифоров.

Осенью 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров выступал с критикой действий Лапина. В октябре Минобороны России заявило об отходе войск из Красного Лимана на севере ДНР «на более выгодные рубежи». Кадыров обвинил генерал в потере этого населенного пункта, назвав его «бездарем», которого «покрывают наверху руководители в Генштабе».

Позже он снова раскритиковал Лапина, заявив, что тот отвечал за оборону населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка на севере ДНР, где произошел прорыв украинских войск. По словам Кадырова, переброшенные туда российские силы «целые сутки» «не могли найти бойцов Лапина», поэтому «пришлось самим держать оборону и затем успешно продвигаться вперед».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы регионов имеют право давать оценки ходу военной операции на Украине, но «даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок».