У экс-солиста «Землян» Юрия Жучкова перед смертью могли усугубиться проблемы с сердцем, рассказал «Абзацу» его друг, певец и участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Виталий Гасаев. ТАСС сообщил, что причиной смерти музыканта стала сердечная недостаточность.

По словам Гасаева, к обострению проблем со здоровьем у Жучкова могла привести потеря популярности.

«У нас, как правило, все артисты этой болезнью страдают. Особенно музыканты, которых когда-то носили на руках, а потом про них многие забыли. И вот эта нехватка любви народной — это как раз таки и есть эта острая сердечная недостаточность. Жалко, жалко Юру!» — сказал собеседник «Абзаца».

Он отметил, что при жизни Жучков никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, но допустил, что его «что-то беспокоило».

«Все-таки 67 лет ему было: в таком возрасте, сами понимаете, практически у каждого уже свой букет хронических болезней», — добавил Гасаев.

Жучков умер 2 мая. Прощание с ним пройдет 6 мая в Барнауле, рассказал Гасаев.

По данным телеграм-канала Shot, у Жучкова были проблемы с сердцем. ТАСС со ссылкой на семью музыканта пишет, что в заключении о его смерти причиной указана сердечная недостаточность. Собеседник агентства рассказал, что у Жучкова также были проблемы с дыханием, он болел астмой.

Юрий Жучков родился 26 сентября 1958 года, с детства занимался музыкой, учился играть на баяне и пел в школьном хоре. В 1976 году поступил в Алтайский институт культуры, где обучался по специальности «режиссура массовых представлений». Свою музыкальную карьеру начинал в Узбекистане — работал в Джизаке, Самарканде и Ташкенте. В 1986 году стал солистом группы «Земляне», в составе которой выступал до 1992-го. После распада коллектива вернулся в Барнаул, где создал группу «Восточный экспресс».