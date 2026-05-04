Запуск Швецией военного спутника, который позволяет собирать разведывательную информацию о России, расценивается Москвой как действия потенциального противника. Об этом заявил «Ленте.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

Он отметил, что российская сторона при этом не рассматривает Швецию в качестве военной цели и не планирует атаковать страну, вопреки словам скандинавских политиков. В то же время ведение активной разведывательной деятельности толкает Россию к тому, чтобы оценивать решения Стокгольма в контексте общей военно-политической обстановки и рассматривать возможность ответных мер, добавил депутат.

«Скандинавам давно что-то мерещится: то в обычной белухе заподозрят боевого кита прямиком из Москвы, то списанный метеорологический буй или косяк селедки примут сразу за десяток русских субмарин. Там, где у американцев летающие тарелочки, у шведов — русские подлодки», — сказал Толмачев.

Он также предположил, что действия Швеции продиктованы недавним получением членства в НАТО и связанными с этим обязательствами, а также с общеевропейской тенденцией к милитаризации.

3 мая ракета компании Илона Маска SpaceX запустила первый из десяти шведских военных спутников с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Ожидается, что аппарат выйдет на рабочую орбиту к началу июня.

Вооруженные силы Швеции в официальном заявлении отметили, что запуск спутника дает стране возможность самостоятельно выявлять и оценивать угрозы в глобальном масштабе. Как уточнила телекомпания SVT, в частности спутник даст возможность следить за военными объектами, расположенными в России, а также за передвижением российских войск.