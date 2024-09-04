На теле кита по прозвищу Вальдимир, которого подозревали в шпионаже в пользу России, обнаружили следы от пулевых ранений. Об этом заявили норвежские зоозащитники из организаций OneWhale и NOAH. Их обращение опубликовано в Instagram* OneWhale 4 сентября.

Кита нашли мертвым у берегов Норвегии 31 августа. Основательница OneWhale Регина Хауг заявила, что Вальдимир был застрелен.

«Я работаю с Вальдимиром последние пять лет и очень хорошо его знаю. Когда я увидела его тело, я сразу поняла, что он был убит выстрелами. Я даже видела пулю, застрявшую в его теле. Это доброе, ласковое животное было безжалостно убито», — рассказала она.

Зоозащитница добавила, что организация намерена добиваться справедливости в отношении Вальдимира, и выразила надежду, что обстоятельства его убийства будут установлены.

Активисты уже обратились в полицию и национальное управление по расследованию экологических преступлений с просьбой расследовать случившееся. Представители OneWhale и NOAH уточнили, что подали заявления после того, как получили «убедительные доказательства» того, что кит погиб из-за огнестрельных ранений.

«Несколько ветеринаров, биологов и экспертов по баллистике изучили свидетельства о ранениях Вальдимира и пришли к выводу, что смерть кита стала результатом преступного деяния», — заявили зоозащитники.

Они также опубликовали в своих соцсетях снимки, на которых видна пуля, застрявшая в теле кита.

Сири Мартинсен, ветеринар и глава организации NOAH, заявила в интервью Business Insider, что неизвестно, кто мог стрелять в Вальдимира.

«Нет, у нас нет никакой информации об этом, и именно поэтому мы подаем заявление на столь ранней стадии процесса», — пояснила она.

В то же время основатель организации Marine Mind, которая ухаживала за китом, Себастьян Странд назвал обвинения «спекуляцией». По его словам, обнаружившие кита специалисты Marine Mind не увидели ничего, «что позволило бы сразу определить причину смерти». Он предположил, что некоторые отметины на теле кита могли появиться из-за морских птиц.

Норвежский морской биолог Виктория Пюне Винье, в свою очередь, заявил, что подобные заявления вызывают «беспокойство». По его словам, кит не мог погибнуть от естественных причин.

Те, кто распространяют такие сведения, занимаются «дезинформацией», убежден Винье.

«Эти утверждения не заслуживают научного доверия и рискуют ввести общественность в заблуждение», — отметил он.

Однако Странд призвал не делать поспешных выводов, несмотря на то, что мысль об убийстве Вальдимира «приходила в голову всем».

Он также отметил, что ветеринарный институт Норвегии, куда 2 сентября доставили тело кита для вскрытия, «еще не опубликовал свои заключения». Представитель института пояснил, что не может прокомментировать результаты, так как вскрытие кита еще продолжается.

Норвежская звезда и предполагаемый российский шпион

Прозвище у Вальдимира появилось из сложения двух слов — норвежского «hval», то есть кит, и русского имени «Владимир». У берегов Норвегии Вальдимира впервые увидели в 2019 году. Норвежские морские биологи сняли с него крепление с камерой GoPro и пластиковые застежки с надписью «Оборудование Санкт-Петербург» на английском языке.

Из-за этого обмундирования норвежские чиновники предположили, что кит мог сбежать из вольера и, возможно, был обучен российским Военно-морским флотом. Москва никогда не давала официальной реакции на предположения о том, что он может быть «русским шпионом», отмечает AFP.

Как указывает Business Insider, Вальдимир стал знаменитостью в Норвегии после того, как в сети стали появляться видео, на которых кит возвращал людям потерянные мячи и сам играл с мячом для регби.

По разным оценкам, животному было от 15 до 20 лет. AFP отмечает, что это относительно молодой возраст для белухи — как правило, они могут жить от 40 до 60 лет.

*деятельность Meta по реализации Instagram в России признана экстремистской и запрещена