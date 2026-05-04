Швеция запустила первый военный разведывательный спутник — он будет следить в том числе за Россией. Об этом сообщает SVT. В течение нескольких лет будут выведены на орбиту еще девять таких аппаратов.

Это произошло в воскресенье, 3 мая: с авиабазы Ванденберг в Калифорнии ракетой компании SpaceX был запущен первый шведский военный спутник. Объект размером со стиральную машину выйдет на рабочую орбиту примерно через месяц.

Согласно официальному заявлению ВС Швеции, запуск первого военного разведывательного спутника означает, что Стокгольм теперь может самостоятельно «обнаруживать и анализировать угрозы в глобальном масштабе».

«Новый спутник вооруженных сил является частью военной космической программы, в рамках которой Швеция расширяет свое присутствие в космосе — в ближайшие годы планируется вывести на орбиту около 10 спутников», — говорится в сообщении.

Сейчас шведская армия получает спутниковые снимки от союзников или на коммерческой основе, а собственная группировка спутников изменит эту ситуацию.

В дальнейшем страна планирует получить возможность самостоятельно запускать спутники с космодрома Эсранге в Кируне — пока такой инфраструктуры на европейском континенте нет. По различным оценкам, сейчас на орбите находится от 12 тыс. до 15 тыс. военных и коммерческих спутников.

В первый год эксплуатации производитель — американская компания Planet Labs — будет помогать вооруженным силам Швеции управлять спутником. При необходимости им можно маневрировать, например, уклоняясь от столкновений с другими аппаратами или космическим мусором.

«Теперь у нас есть собственные системы на орбите. Это дает нам более полную картину нашего операционного района, включая труднонаблюдаемые районы — в частности Арктику — и территории, которые мы прежде не могли отслеживать. Это создает лучшие условия для оборонного потенциала Швеции и НАТО и укрепляет нашу способность обнаруживать угрозы на больших расстояниях и противодействовать им», — заявил начальник космического командования вооруженных сил Швеции, контр-адмирал Андерс Сундеман.

Программа реализуется в ускоренном темпе. Срочность связана с двумя факторами: вступлением королевства в НАТО, что привело к расширению потенциального театра военных действий до внешних границ альянса, а также получением оружия большой дальности.

По словам Сундемана, действия Стокгольма «продиктованы острой необходимостью». «Нам попросту нужна разведывательная информация о целях и угрозах на больших расстояниях», — сказал он.

SVT уточняет, что речь идет как о выявлении военных объектов на территории России, так и о раннем обнаружении угроз — например, возможных передвижений российских войск.

10 спутников не обеспечат полного контроля над Россией, Балтийским регионом и Арктикой, однако, подчеркивает Сундеман, шведская группировка будет интегрирована с орбитальными ресурсами других стран НАТО.

Управлять спутниками в перспективе будет Центр космических операций при штабе ВВС в Упсале — с персоналом около 10 человек. При изменении обстановки центр может быть перемещен. Спутниковые снимки будут распределяться по различным структурам вооруженных сил. Наступательными возможностями — для защиты от атак или подавления чужих спутников — шведские аппараты не оснащены, хотя Сундеман признает, что в будущем это может измениться.