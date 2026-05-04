Президент России Владимир Путин назначил начальника экспертного управления своей администрации Дениса Агафонова российским шерпой в «Группе двадцати» (G20) — представителем главы государства в этом объединении. Соответствующий указ от 4 мая опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить начальника Экспертного управления президента Российской Федерации Агафонова Д.В. представителем президента Российской Федерации по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в «Группу двадцати», российским шерпой», — говорится в документе. Шерпа — уполномоченный представитель (доверенное лицо) главы государства или правительства, который участвует в подготовке международных саммитов.

Агафонов сменил на посту представителя президента в G20 Светлану Лукаш — многолетнюю российскую шерпу в различных международных объединениях. Она занимала эту должность с 2013 года и также работает замначальника экспертного управления главы государства. При этом фактически Лукаш руководила офисом российского шерпы с 2008 года.

Денис Агафонов возглавлял экспертное управление президента России с июля 2024 года. До этого он был заместителем главы управления президента по внешней политике.