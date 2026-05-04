Австрия объявила персонами нон грата и выслала троих российских дипломатов, обвинив их в шпионаже из-за спутникового оборудования на крышах посольских зданий в Вене. Российское посольство назвало это решение австрийского МИД «возмутительным» и пригрозило «жесткой реакцией Москвы».

«Считаем очередной недружественный шаг австрийских властей ничем не оправданным, исключительно политически мотивированным и категорически неприемлемым. <…> Жесткая реакция Москвы на эти абсолютно бездумные действия австрийской стороны безусловно последует», — заявили в дипмиссии.

Там подчеркнули, что, «как и в предыдущих подобных случаях», российской стороне не было предоставлено никаких свидетельств и доказательств обвинений. Полную ответственность за дальнейшее ухудшение двусторонних отношений, которые и так находятся в самой низкой точке в современной истории, посольство возложило на Вену.

Австрия с 2022 года выслала 14 сотрудников российского посольства. Сейчас в стране имеют дипломатическую аккредитацию около 220 россиян.

О высылке троих российских дипломатов сообщили вечером 3 мая телерадиокорпорация ORF.at и портал Wien heute. По их данным, австрийская контрразведка давно высказывала подозрения по поводу установок антенн на крышах принадлежащих России зданий в Вене. Контрразведчики считают, что это оборудование позволяет перехватывать данные, передаваемые международными организациями через спутниковый интернет.

В Вене находятся штаб-квартиры нескольких крупных международных организаций, в том числе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и различных агентств ООН.

«Лес антенн»

Власти Австрии утверждают, что после 2022 года Россия расширяет свои объекты в Вене и ведет радиоэлектронную разведку. В связи с якобы шпионской деятельностью против троих сотрудников посольства было начато судебное расследование.

В середине апреля посла России в Австрии Андрея Грозова вызвали в МИД и потребовали в 14-дневный срок снять с указанных сотрудников дипломатический иммунитет. После того, как срок вышел, а требование не было выполнено, дипломатов выслали из страны.

В ответ на запрос австрийского вещателя глава МИД Беате Майнль-Райзингер заявила, что в нынешнем правительстве «изменили курс» и «предпринимают решительные действия против шпионажа».

«Мы недвусмысленно дали это понять российской стороне, в том числе и по поводу леса антенн в российском посольстве. Однозначно: использование дипломатического иммунитета для ведения шпионажа недопустимо», — говорится в комментарии министра.

Она добавила, что в качестве дальнейшего шага власти Австрии будут ужесточать законы о противодействии иностранному шпионажу.

В марте ORF.at обращала внимание на систему спутниковых антенн на крышах российского дипломатического комплекса в крупнейшем венском районе Донауштадт. При этом материал был почти целиком основан на подозрениях, которые высказывал журналист Эрих Мёхель из группы радиолюбителей, которые, согласно публикации, годами наблюдали за российской деятельностью в городе.

В статье отмечалось, что комплекс в Донауштадте упоминался в Ежегодном докладе о защите Конституции, где силовые и другие ведомства отчитываются о борьбе с экстремизмом, терроризмом и шпионажем.

Как отмечают австрийские СМИ, Россия демонтировала часть антенн на крышах своих зданий в Вене.