Вся Европа может «испариться», если предпримет какие-либо враждебные действия в отношении Калининградской области. Об этом заявил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат прокомментировал слова экс-главы фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха о необходимости вывода российских ядерных ракет средней дальности из Калининграда и Беларуси.

Колесник назвал подобные заявления смешными. По его мнению, европейские политики не могут ничего требовать от России и Калининградской области.

«Они понимают, что в случае каких-либо враждебных действий Европа может испариться в прямом и переносном смысле. Вся Россия навалится своей мощью, если что-то произойдет в отношении нас», — сказал Колесник.

В такой ситуации, отметил депутат, Европе стоит приготовиться «к прекращению своего существования». «Уже надоели они здесь крутиться и людей нервировать. Пора им самим понервничать», — заявил член оборонного комитета.

В материале Süddeutsche Zeitung, посвященном беспокойству властей Германии из-за отказа США от размещения своих ракет на территории страны, экс-глава фракции СДПГ предположил, что Европа могла бы вернуть себе субъектность в вопросах сдерживания и «умелой дипломатии», настаивая на выводе российских ракет из Беларуси и Калининграда.

Мютцених добавил, что Берлин мог бы включить и другие шаги в комплексный процесс политики контроля над вооружениями. Издание в свою очередь указало, что неясно, кто мог бы возглавить подобный процесс: канцлер ФРГ Фридрих Мерц после своего вступления в должность не общался с президентом России Владимиром Путиным.