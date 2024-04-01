Начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Александр Лапин назначен командующим Ленинградским военным округом (ЛенВО). Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на источник в военных кругах. О том, что Лапин уже принял на себя командование, также заявили некоторые источники «Фонтанки».

Официально о назначении Лапина не сообщалось. Часть собеседников «Фонтанки» называют генерал-полковника «наиболее вероятной кандидатурой» на пост командующего Ленинградским военным округом.

По словам трех источников издания, в конце марта зону боевых действий посетил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Обращаясь к командному составу ЛенВО, он «сказал фразу, которая была интерпретирована так, словно решение по Александру Лапину уже принято», пишет «Фонтанка». Саму фразу издание не приводит. Его собеседники расходятся во мнениях: одни говорят, что президент России уже подписал указ о назначении Лапина, другие утверждают, что решение еще не принято.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов, которые были расформированы в 2010 году и стали основой для образования Западного военного округа. В границы ЛенВО входят республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.

Что известно о Лапине и почему его критиковал Кадыров

Александр Лапин родился в 1964 году в Казани. Окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба. В 2014 году Лапину было присвоено звание генерал-лейтенанта. С 2014 по 2017 год он занимал пост первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.

В 2017 году Лапин был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года стал командующим войсками Центрального военного округа. В 2018-2019 году Лапин командовал группировкой войск в Сирии. В феврале 2019 года он получил очередное воинское звание генерал-полковник.

После начала военной операции на Украине Лапин возглавлял группировку российских войск «Центр». 29 марта 2022 года телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о награждении Лапиным военнослужащих, «проявивших мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области». «Русская служба Би-би-си» утверждала, что в числе награжденных был сын генерала Денис Лапин, и ссылалась на родственников сослуживцев Лапина-младшего. Издание отмечало, что в день награждения Минобороны России объявило о решении «кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях».

В июне 2022 года Минобороны России отметило действия группировки «Центр» под командованием Лапина при боях за Лисичанск. Согласно официальному сообщению Минобороны, соединения и воинские части группировки прорвали «хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника», а также блокировали Лисичанск с юга во время наступления. Вскоре после этого Лапин был удостоен звания Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Осенью 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно выступал с критикой действий Лапина. В октябре Минобороны России заявило об отходе войск из Красного Лимана на севере ДНР «на более выгодные рубежи» из-за угрозы окружения. Кадыров обвинил Лапина в потере этого населенного пункта и назвал генерала «бездарем», которого «покрывают наверху руководители в Генштабе».

«Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор», — заявил Кадыров.

Позже он снова раскритиковал Лапина, заявив, что тот отвечал за оборону населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка на севере ДНР, где произошел прорыв украинских войск. По словам Кадырова, переброшенные туда российские силы «целые сутки» «не могли найти бойцов Лапина», поэтому «пришлось самим держать оборону и затем успешно продвигаться вперед».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы регионов имеют право давать оценки ходу военной операции на Украине, но «даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок».

29 октября 2022 года ЧГТРК «Грозный», РБК и другие СМИ сообщили, что Лапина отстранили от командования группировкой «Центр». В начале 2023 стало известно о назначении Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск. В феврале Минобороны официально подтвердило, что новым командующим ЦВО стал Андрей Мордвичев, руководивший взятием Мариуполя.