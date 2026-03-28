Серийный убийца Алексей Гаськов совершил более ста убийств, начиная с 1995 года. Об этом он сам заявил в интервью журналисту информационной службы «Вести» Эдуарду Петрову.

По словам преступника, он не вел точного учета своих жертв, однако, по его оценке, их количество превышает сотню. Гаськов пояснил, что не фиксировал свои преступления, поскольку, как он выразился, «это только ненормальные там какие-то маньяки считают».

Он также утверждает, что раскаялся в содеянном и написал явки с повинной, чтобы сотрудничать со следствием.

«Я с 1995 года начиная, навскидку, я же, конечно же, не считал, не записывал, это только ненормальные там какие-то маньяки считают, но на мой взгляд, навскидку, это 100 с лишним [убийств]. Я раскаялся во всем, писал во всем явки с повинной, чтобы сотрудничать со следствием», — заявил Гаськов.

Алексей Гаськов — уроженец Бердска 1975 года рождения — в начале 2000-х годов предпринимал попытки построить актерскую карьеру, однако был отчислен из театрального училища в Новосибирске, а позднее и из Всероссийского государственного института кинематографии. В обоих случаях причиной называли его пристрастие к спиртному.

В 2002 году, учась в Москве на актерских курсах, Гаськов совершил серию нападений на девушек в Подмосковье. Жертвами стали четыре женщины — в Подольске, Пушкино (две) и Химках. Схема преступлений была одинаковой: он знакомился с потерпевшими, ударял по голове, затем насиловал и убивал.

Особый резонанс вызвало убийство перуанской студентки Каролины Агнес Сантистебан, приходившейся племянницей советнику президента Перу. В поиски подозреваемого было вложено много ресурсов, но его не нашли.

В том же году Гаськов вернулся в Бердск, где стал фигурантом дела об убийстве женщины. Он дал признательные показания, однако позже выяснилось, что преступления совершал его близкий знакомый Михаил Юдин, впоследствии осужденный пожизненно. Гаськова освободили.

В 2006 году он изнасиловал 11-летнюю дочь своей сожительницы — напоил алкоголем, дважды надругался и заразил венерическим заболеванием. В 2007 году суд приговорил его к 10,5 года колонии строгого режима. После освобождения в 2016-м Гаськов устроился работать водителем, женился, но в 2023 году совершил аналогичное преступление в отношении 17-летней падчерицы.

Спустя два десятилетия подмосковные следователи провели повторные генетические экспертизы по нераскрытым делам 2002 года. Результаты подтвердили, что биологические следы на местах преступлений принадлежат Гаськову. В январе 2025 года его задержали и предъявили обвинение в четырех убийствах. На допросах он сознался и детально воспроизвел обстоятельства каждого эпизода.