Серийный убийца и насильник Алексей Гаськов признался в надругательстве над собственной падчерицей, пишет телеграм-канал SHOT cо ссылкой на свои источники. По их словам, в случае признания виновным мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

В сообщении канала говорится, что 50-летний Гаськов дал признательные показания об изнасиловании 17-летней падчерицы, которое совершил в начале 2023 года. До сих пор девушка не заявляла о случившемся, поскольку злоумышленник угрожал ей и ее матери.

Мать девушки — последняя жена Гаськова Елена Целых — заявила SHOT, что не подозревала о преступлениях, совершенных ее супругом, поскольку в их совместной жизни он никогда не проявлял агрессии. «Я вообще не думала, что он способен на убийство. Я не знаю, что делать… у меня всё рухнуло», — поделилась женщина.

Алексей Гаськов — уроженец Бердска, с детства мечтал стать актером. После выпуска из школы отслужил в армии, а потом поступил в Новосибирский театральный институт, но из-за злоупотребления спиртным постоянно прогуливал занятия и получал плохие оценки, поэтому был отчислен. Долгое время тесно общался со своим близким другом Михаилом Юдиным, который с некоторых пор известен в СМИ как «бердский маньяк«.

В начале 2000-х годов Гаськов перебрался из Бердска в Москву, где поступил во Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова (ВГИК) и полгода проучился на курсе Эммануила Виторгана. По его собственным словам, для преодоления скованности вновь запил, из-за чего его выгнали из вуза. После отчисления он несколько месяцев проработал водителем в Подмосковье, но потом вернулся обратно в Бердск.

Там его неоднократно задерживали за злоупотребление алкоголем, поэтому отпечатки его пальцев имелись в базе данных МВД. В 2002 году их обнаружили на банке пива в квартире изнасилованной и задушенной Юлии Забиранник. На допросе Гаськов признался, что с 1999 года совершал нападения на жительниц Бердска в возрасте от 16 до 25 лет, насиловал их и душил, а потом забирал ценные вещи. Поскольку все жертвы на момент гибели были одеты в джинсы, местная пресса прозвала преступника «джинсовым убийцей».

На одном из мест преступления была обнаружена кровь, не принадлежавшая убитой девушке. Экспертиза показала, что у Гаськова кровь той же группы. Он написал явку с повинной по всем эпизодам, но на следственных экспериментах не мог указать места, где лежали тела, и путался в показаниях — в том числе по поводу того, как действовал убийца.

Бывший начальник отделения отдела по раскрытию особо тяжких преступлений против личности УУР ГУВД Новосибирской области Олег Акрайнцев впоследствии в интервью называл Гаськова клоуном, поскольку на допросах тот «проявлял свои актерские способности — входил в роль, что называется», причем некоторые следователи ему верили.

«Когда поехали на следственный эксперимент, он растерялся. Не знал, куда идти, ничего не знал. Стоял глазами хлопал и думал, что его поведут на место преступления. Следственный эксперимент показал, что он, скорее всего, непричастен», — объяснял Акрайнцев.

Впоследствии в убийствах, вину за которые взял на себя Гаськов, был обвинен его друг Михаил Юдин. Доказательством против него стали данные ДНК-экспертизы проб с мест преступления. После этого Гаськова заподозрили в убийстве племянницы советника президента Перу — 23-летней студентки Московского государственного института культуры Агнес Каролины Сантистебан, тело которой со следами насильственной смерти было найдено в лесном массиве возле подмосковного общежития в ноябре 2002 года.

Следствие установило, что на момент убийства девушки Гаськов проживал неподалеку, а через несколько дней уехал. На допросе он дал признательные показания, но улик, доказывающих его причастность к этому преступлению, обнаружить не удалось.

Тем временем его друг Михаил Юдин, арестованный за серию убийств в Бердске и получивший прозвище «бердский маньяк», рассказал, что в квартире Юлии Забиранник находился вместе с Гаськовым. Тому предъявили обвинение в соучастии, но на суде Юдин отказался от показаний, после чего причастность Гаськова к убийству девушки стало невозможно доказать.

Летом 2004 года с Гаськова сняли обвинения в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве. Он был освобожден из-под стражи прямо в зале суда, а через год согласился сняться в выпуске телепроекта «Криминальная Россия», посвященном Юдину.

После освобождения Гаськов начал водить маршрутку и жить с женщиной, у которой была несовершеннолетняя дочь от первого брака. Весной 2006 года мужчина заставил 11-летнюю падчерицу употребить алкоголь и изнасиловал, заразив венерическим заболеванием. Мать жертвы узнала об этом через месяц и написала заявление в правоохранительные органы.

Гаськова задержали, но он сбежал из здания Следкома во время допроса. Был объявлен план «Перехват», в ходе которого мужчину поймали. Ему предъявили обвинения в изнасиловании девочки и грабеже, совершенном примерно годом ранее. На суде он все отрицал, но был признан виновным и получил 10,5 года лишения свободы.

Проведя в колонии 10 лет, Гаськов вернулся в Бердск и стал активным пользователем соцсетей, где зарегистрировался под псевдонимом Алексей Волк.

Летом 2024 года криминалисты подмосковного СУ СКР провели экспертиз вещдоков по серии убийств девушек, совершенных в регионе 22 года назад. Первое произошло в лесопарке в Подольске, второе и третье — в один день в городском парке Пушкино, а четвертое — возле студенческого общежития в Химках. Одной из жертв оказалась Агнес Каролина Сантистебан, в убийстве которой Гаськова подозревали еще 22 года назад.

Все преступления были совершены по одной и той же схеме: злоумышленник настигал жертву в парке или лесопарке в темное время суток, бил по голове тупым предметом и насиловал. Три девушки были задушены, одна умерла от черепно-мозговой травмы. Генетические тесты проб, взятых на местах преступления, доказали причастность Гаськова. На допросе он сознался во всех убийствах, описав детали.

После ареста мужчину начали проверять на причастность к другим преступлениям, совершенным в Подмосковье в тот же период. В июле 2025 года следователь по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СКР Анна Овчинникова сообщила о наличии доказательств, связывающих Гаськова с 10 жертвами.

Друг Гаськова Юдин был приговорен к пожизненному сроку и этапирован в «Полярную сову». Просидев там 21 год, в январе 2025 года он обратился в Верховный суд России в попытке обжаловать вынесенный ему приговор, но получил отказ.