Папа Римский Лев XIV заявил, что предупреждения специалистов об опасности искусственного интеллекта нельзя считать фейками. Как сообщает Associated Press, его позиция расходится с заявлениями президента США Дональда Трампа, называвшего опасения по поводу выхода ИИ из-под контроля «мистификацией».

Понтифик выступил перед журналистами 28 сентября на борту самолета, возвращаясь в Рим после четырехдневного визита во Францию. Репортер спросил папу, насколько серьезно он воспринимает риск катастрофы для человечества и что должны предпринять США и Китай для обеспечения безопасности технологий. Согласно стенограмме Vatican News, Лев XIV не назвал Трампа по имени, но отверг попытки отмахнуться от экспертных предупреждений.

«Я действительно считаю, что опасения многих экспертов, специалистов по ИИ, следует воспринимать серьезно», — заявил понтифик.

При этом Лев XIV подчеркнул, что сам не паникует и сохраняет оптимизм. По его мнению, риски требуют совместного обсуждения с участием политиков, разработчиков и общественных организаций.

Отдельно папа остановился на позиции Nvidia. Он рассказал, что прочитал сообщение о предложенных главой компании защитных механизмах, которые должны ограничивать действия ИИ и предотвращать ущерб. Одновременно понтифик указал на противоречие: по его словам, тот же руководитель выступает против государственного регулирования технологии.

Речь идет о генеральном директоре Nvidia Дженсене Хуанге. Как пишет Reuters, в сентябрьском интервью CBS News он согласился с Трампом, что опасения относительно безопасности ИИ преувеличены. Сам американский президент на прошлой неделе назвал страхи перед угрозой ИИ для человечества «мистификацией» в выступлении на Генассамблее ООН.

Трамп связывает развитие искусственного интеллекта прежде всего с технологическим соперничеством: США, по его позиции, должны опережать Китай. AP отмечает, что президент также представлял попытки ограничить технологию как действия политических противников.

«Мы не можем просто сидеть сложа руки и делать вид, что ничего не произойдет», — сказал Лев XIV.

Ватикан уже создал собственную комиссию по искусственному интеллекту. Первоначально она занималась координацией его применения внутри Святого престола, оценкой рисков и преимуществ. Теперь, по словам папы, Ватикан расширяет обсуждение с внешними специалистами, чтобы сохранить контроль человека над развитием технологии.