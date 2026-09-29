Президент Украины Владимир Зеленский направил премьер-министру Сергею Корецкому и временно исполняющему обязанности главы СБУ Александру Покладу петицию с предложением инициировать лишение рэпера и продюсера Алексея Потапенко, известного как Потап, звания «Заслуженный артист Украины». Об этом говорится в официальном ответе президента на обращение, опубликованном 28 сентября.

Петицию, размещенную на сайте президента Украины 28 августа, поддержали более 25 тыс. человек. Зеленский поблагодарил подписавшихся за «поддержку инициатив, направленных на защиту украинского культурно-информационного пространства от российских влияний и нарративов».

В своем ответе президент пояснил, что звание «Заслуженный артист Украины» относится к государственным наградам. Закон предусматривает несколько механизмов их лишения. В частности, это возможно на основании обвинительного приговора суда по ряду тяжких преступлений либо в рамках санкций, введенных решением Совета национальной безопасности и обороны и указом президента. Предложения о применении таких санкций могут вносить в СНБО в том числе Кабинет министров и Служба безопасности Украины.

Авторы петиции утверждают, что публичная деятельность Потапенко содержит признаки популяризации российского культурного и языкового пространства. В качестве претензий они перечисляют выпуск русскоязычного контента, сотрудничество с представителями российского шоу-бизнеса и отдельные публичные высказывания артиста.

При этом в самой петиции отдельно признается, что проживание и профессиональная деятельность Потапа за пределами Украины сами по себе не являются правонарушением или самостоятельным основанием для лишения награды.

17 сентября Верховная Рада уже рассматривала обращение к Зеленскому о лишении Потапа почетного звания. Его поддержали 198 депутатов при необходимых 226, поэтому парламентское обращение принято не было.