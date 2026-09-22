Проколы и царапины, которые покупатели оставляют ногтями на яблоках, помидорах и других плодах, могут считаться умышленной порчей чужого имущества. За единичное повреждение предусмотрен штраф до 500 рублей, а при значительном ущербе максимальное наказание достигает двух лет лишения свободы, рассказал RTVI адвокат Александр Мугин.

На яблоках, помидорах и других плодах в российских магазинах нередко можно заметить небольшие полукруглые вмятины и проколы. Так некоторые покупатели проверяют спелость — надавливают на кожицу не всей рукой, а ногтем. Сразу после этого повреждение может быть почти незаметно, но позднее место прокола темнеет, размягчается и начинает гнить.

«Многие покупатели, особенно люди пожилого возраста, почему-то любят проверять помидоры, яблоки и другие плоды ногтями. После таких проверок остаются вмятины: через час они темнеют и начинают гнить. В итоге продукт испорчен, его уже никто не купит, и мы вынуждены списывать товар в убыток», — рассказала RTVI сотрудница московского сетевого магазина Марина Б.

Работники магазина называют такие повреждения «метками дьявола». По словам Марины, покупатель может проколоть несколько плодов подряд, прежде чем выбрать один или вообще отказаться от покупки. Поврежденные овощи и фрукты приходится уценять либо полностью списывать, а связанные с этим потери включаются в общие расходы магазина.

«Если ковыряете — будьте готовы заплатить за это цену. Овощи — не лотерейные билеты, их можно выбрать аккуратно, не портя покупки другим людям. В магазинах установлены камеры, у нас были случаи, когда вызывали полицию и покупателей штрафовали», — утверждает сотрудница магазина.

Адвокат Александр Мугин пояснил RTVI, что юридическая квалификация зависит от действий покупателя, размера ущерба и возможности доказать умысел. Если человек намеренно проколол или раздавил продукт, который после этого нельзя продать, может применяться статья 7.17 КоАП об уничтожении или повреждении чужого имущества.

«Закон рассчитан на конкретный и доказуемый случай, а не на массовую практику. Привлечь конкретного покупателя за примятое яблоко практически нереально без видеозаписи, свидетелей и заявления магазина», — отметил Мугин.

Статья 7.17 применяется, если повреждение было умышленным, но не повлекло значительного ущерба. Она предусматривает административный штраф от 300 до 500 рублей. Случайное нажатие на плод при обычном выборе товара состава правонарушения не образует. Пострадавшей стороне необходимо будет доказать, что покупатель осознавал последствия своих действий и намеренно повредил продукт.

Если умышленная порча повлекла значительный ущерб, ответственность может наступить уже по статье 167 УК. Она предусматривает штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы продолжительностью до 360 часов, исправительные работы до одного года, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

«Для уголовного дела необходимо доказать одновременно умысел и значительность ущерба. В случае с одним помятым или проколотым яблоком это практически недостижимо. Такая квалификация теоретически возможна, если человек сознательно повредил большое количество товара и магазин понес существенные потери», — пояснил адвокат.

Отдельная ситуация возникает, если покупатель съел фрукт, ягоды или другой развесной товар в торговом зале и не оплатил его. Такие действия могут квалифицироваться как мелкое хищение. При стоимости похищенного до одной тысячи рублей статья 7.27 КоАП предусматривает штраф до пятикратной стоимости товара, но не менее тысячи рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы продолжительностью до 50 часов.

При этом наличие камеры само по себе не означает автоматического наказания. Магазину необходимо сохранить запись, установить личность покупателя, зафиксировать поврежденный товар и его стоимость, а также обратиться в полицию. Именно поэтому единичные проколы чаще заканчиваются списанием продукта, тогда как расходы несут магазин и остальные покупатели.