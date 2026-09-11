Москва практически сравнялась с Пекином, Лондоном и Токио по степени влияния креативной экономики на уровень ее экономического развития, рассказала РБК гендиректор «Агентства креативных индустрий» Гюльнара Агамова.

Доля этой сферы, объединяющей IT, медиа, кино и музыку, а также туризм, дизайн и моду, составляет около 11% в валовом региональном продукте (ВРП) — почти вдвое больше, чем было в 2019 году.

Столица существенно обгоняет по этому показателю другие города России. Для сравнения, в Петербурге вклад креативной экономики в ВРП составляет 4,8%, в Калининградской области — 5,1%, в Новосибирской области — 4,3%. Средний показатель по России — 3,9%, пишет сайт со ссылкой на данные Росстата.

По словам экспертов, рост отраслей креативной экономики связан с общемировым трендом развития экономики впечатлений — бизнес-моделей, где главной ценностью для покупателя является не только сам продукт, но атмосфера, эмоции, личный опыт.

Это наиболее ярко проявляется в туристической индустрии, где одним из базовых факторов привлекательности является разнообразие впечатлений в рамках одной поездки. Москву в 2025 году посетили 26,5 млн человек — на полмиллиона больше, чем годом ранее. Второе место среди российских городов занял Санкт-Петербург, приняв 12,5 млн туристов.

Глава дирекции общегородских проектов Мостуризма Иван Малофеев отметил всесезонную привлекательность Москвы для путешественников. Он объяснил это тем, что столица развивается одновременно и как курорт, и как центр событий.

«Например, летом в городе открываются десятки пляжных зон и бассейнов, в том числе на крышах в спальных районах <…>. Зимой появляются катки и лыжные трассы», — сказал Малофеев.

По оценкам Агамовой, за 2025 год креативные отрасли в Москве заработали более 7,7 трлн рублей выручки.