Меню, солонки, бутылки с соусами в кафе, ручки кофейных автоматов и подносы на фуд-кортах могут быть опаснее с точки зрения распространения бактерий, чем дверные ручки и поручни в общественном транспорте. Об этом рассказала Life.ru кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По ее словам, уровень загрязнения зависит от того, как часто к поверхности прикасаются и как регулярно ее очищают. Туалеты и санитарные зоны дезинфицируют по графику, тогда как предметы, не ассоциирующиеся с грязью, могут не обрабатывать вовсе, отметила эксперт.

Золотарева добавила, что меню посетители часто берут в руки перед едой, в том числе не помыв руки, при этом меняют или протирают его редко.

«То же относится к солонкам, бутылкам с соусами, ручкам кофейных автоматов и подносам на фуд-кортах. Их трогают очень часто и не обрабатывают почти никогда», — подчеркнула специалист.

Аналогичную угрозу, по ее словам, могут нести также ручки тележек и корзин в магазинах и ТЦ, поручни эскалаторов, кнопки лифтов, сенсорные экраны касс самообслуживания и банкоматов, а также экраны платежных терминалов.

«При этом важное значение имеет и момент контакта: человек чаще всего берет эти предметы прямо перед приемом пищи, когда вероятность занести микроорганизмы руками вместе с пищей максимальна», — сказала Золотарева.

Важен и сезонный фактор: во время эпидемий простуды и кишечных инфекций увеличивается и количество болезнетворных микроорганизмов на неочищенных поверхностях, к которым прикасаются заболевшие.

В другие же периоды, по ее словам, однократный контакт с меню, тележкой или кнопкой лифта с меньшей вероятностью будет представлять опасность, если сразу после этого не трогать себя за лицо и не садиться за стол с немытыми руками.