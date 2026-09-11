Москва становится все более привлекательной для туристов из разных стран благодаря качественной городской среде в сочетании с культурой современного мегаполиса. Такое мнение высказал профессор оманского Университета султана Кабуса Анвар Касимов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Он выступил на V Международной конференции «Умные и устойчивые города», которая проходит в российской столице с 9 по 12 сентября с участием представителей научного мира из более чем 25 стран.

Касимов поделился, что уже много лет наблюдает за тем, как меняется Москва, и это производит впечатление. Он отметил ее развитую транспортную сеть, большое количество парков и зеленых пространств, а также «сильную» туристическую инфраструктуру.

«Для иностранных гостей особенно важны чистота, безопасность и то, насколько легко здесь ориентироваться и чувствовать себя комфортно», — сказал ученый.

Конференция проводится с 2018 года. На ней обсуждают современные методы моделирования городской среды, научные подходы и возможности их практического применения.

В 2026 году мероприятие объединило исследователей, проектировщиков, представителей власти, бизнеса и профессиональных сообществ. Главной темой конференции стали «природные решения для здорового города».