За первое полугодие из России были выдворены и депортированы 72,6 тысячи иностранных граждан. Об этом написала в своем телеграм-канале официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Она также отметила, что в ходе мероприятий по противодействию незаконной миграции за первые шесть месяцев 2026 года удалось зафиксировать 27,8 тысячи нарушений законодательства. В органы безопасности было направлено 7,7 тысячи представлений о неразрешении на въезд в Россию.

«В отношении 23,8 тысячи иностранцев проведены обязательная дактилоскопическая регистрация и фотографирование», — добавила Волк.

Также правоохранительные органы обнаружили признаки приблизительно 2,5 тысячи уголовных преступлений в миграционной сфере, связанных с организацией незаконного въезда, пребывания или транзита иностранных граждан, фиктивной регистрации по месту жительства, фиктивной постановки на учет по месту пребывания, а также подделкой документов.

Представитель МВД уточнила, что количество внеплановых проверок хозяйствующих субъектов повысилось на 42,5%, а их результативность оценивается на уровне 90,3%.

«То есть нарушения были выявлены почти в каждой проверке», — пояснила она.

За полгода было выявлено 50 тысяч административных правонарушений со стороны недобросовестных работодателей. Волк отметила, что этот показатель оказался на 22,1% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Также была установлена 31 тысяча административных правонарушений со стороны иностранных работников.