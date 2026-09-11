За полгода Соединенные Штаты «опустошили» Иран, который «желал смерти» Америке почти полвека. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет, выступая в Пентагоне на церемонии, посвященной 25-летию терактов 11 сентября.

«За последние шесть месяцев мы опустошили самое плодовитое в мире государство, спонсирующее терроризм. Наши воины сражались с исламской теократией, которая желала нам смерти почти полвека, которая приветствовала 11 сентября, с режимом, который десятилетиями спонсировал террористические атаки против американцев, убив тысячи людей, включая наших товарищей в Ираке и Афганистане», — подчеркнул глава Пентагона.

28 февраля США вместе с Израилем начали войну против Ирана. В результате авиаударов погиб в том числе верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи.

В июне Вашингтон и Тегеран согласовали меморандум о взаимопонимании, который предполагал немедленное прекращение боевых действий на всех направлениях, включая Ливан. Однако ночью 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий договоренностей по Ормузскому проливу, который с начала войны фактически закрыт для судоходства.

11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре пассажирских самолета. Два борта врезались в башни Всемирного торгового центра (World Trade Center) в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона. Пассажиры и экипаж четвертого самолета попытались помешать угонщикам. Лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.

Ответственность на себя взяла «Аль-Каида»* во главе с Усамой бен Ладеном.

После событий 11 сентября власти Соединенных Штатов объявили о войне против терроризма, первой стала операция «Несокрушимая свобода» против «Аль-Каиды»* и «Талибана»** в Афганистане.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ

** Верховный суд России приостановил действие запрета на деятельность движения «Талибан», ранее признанного террористической организацией