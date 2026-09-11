Несколько глав государств и правительств опубликовали заявления по случаю 25-й годовщины терактов 11 сентября. Они почтили память погибших и выступили за борьбу с терроризмом.

«В годовщину событий 11 сентября мы вспоминаем почти 3000 погибших, в том числе 67 британцев. Мои мысли — с теми, кто потерял друзей и близких в тот страшный день. Время идет, но я знаю, что боль утраты ощущается так же остро и сегодня. В этот день мы должны помнить: ненависть и страх не одержали верх 11 сентября. <…> Но наш ответ был ясен: тем, кто хочет разрушить наш уклад жизни, никогда не победить», — написал в Facebook* премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху опубликовал в соцсети Х видеообращение, в котором почтил память тех, кто «бросился навстречу огню».

«Америка и Израиль вместе заявляют: мы никогда не склонимся перед терроризмом, мы никогда не сдадимся злу, и вместе мы победим его», — отметил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал в Х, что события 9/11 навсегда останутся в памяти всего мира.

«Мы не забудем ни погибших, ни мужества тех, кто рисковал всем, чтобы оказать помощь. Я отдаю дань уважения и солидарность жертвам, их семьям и американскому народу», — добавил французский лидер.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что решимость и противодействие терроризму во всех его формах и проявлениях «остаются непоколебимыми». По его словам, Нью-Дели солидарен со всеми «усилиями по борьбе с этим злом».

«Мы думаем о почти 3000 человек, чьи жизни были отняты, включая 10 австралийцев, и мы думаем обо всех тех, чьи жизни изменились навсегда на фоне настолько ужасающих событий, что они навсегда запечатлелись в нашей коллективной памяти. Это был день, который изменил мир», — сказал в видеообращении глава австралийского правительства Энтони Албаниз.

11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре пассажирских самолета. Два борта врезались в башни Всемирного торгового центра (World Trade Center) в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона. Пассажиры и экипаж четвертого самолета попытались помешать угонщикам. Лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.

Ответственность на себя взяла «Аль-Каида»** во главе с Усамой бен Ладеном.

После событий 11 сентября власти Соединенных Штатов объявили о войне против терроризма, первой стала операция «Несокрушимая свобода» против «Аль-Каиды»** и «Талибана»*** в Афганистане.

* Принадлежат компании Meta Platforms Inc., деятельность которой по реализации социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории России решением суда по основаниям осуществления экстремистской деятельности

** Террористическая организация, запрещенная в РФ

*** Верховный суд России приостановил действие запрета на деятельность движения «Талибан», ранее признанного террористической организацией

Спецэфир, посвященный 25-й годовщине трагедии 2001 года, смотрите в эфире и на YouTube RTVI.