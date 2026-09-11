Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын активно поддерживает развитие сети государственных развлекательных и торговых объектов в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анализ торговой статистики и публикации государственных СМИ КНДР.

Как пишет агентство, с некоторых пор страна, которую в мире не ассоциируют с отдыхом и удовольствиями, переживает неожиданный всплеск веселья: там появляются кофейни, аквапарки и возможности для шопинга.

Жители КНДР совершают покупки онлайн через мобильные приложения, напоминающие китайский Alipay. Торговая статистика показывает, что досуговый бум охватывает как личные покупки, так и государственную инфраструктуру.

По китайским таможенным данным, резко выросли поставки пианино, часов и оборудования для развлечений — включая карусели, американские горки и водные горки. С января 2025 по июль 2026 года КНДР импортировала из Китая более 3 тонн бамперных машинок для аттракционов типа «Автодром» на сумму свыше $20 тысяч.

Благодаря китайскому импорту в Пхеньяне даже сформировалась своя автомобильная культура.

Ранее КНДР закупила у Китая товары категории люкс на сумму как минимум $640 млн. По китайским таможенным данным, за последнее десятилетие поставки массажного оборудования в страну выросли в 40 раз, а беговых дорожек — более чем на 600%.

Котята, Rolex и брюшко лосося

По итогам анализа торговой статистики, публикаций государственных СМИ и интервью с пятью недавними посетителями страны и двумя перебежчиками Reuters делает вывод о том, что потребительский бум охватывает роскошные торговые центры, пляжные курорты и горнолыжные объекты, появляющиеся по всей Северной Корее.

На изученных Reuters видео в соцсетях жители Пхеньяна пьют капучино и выбирают бытовую технику в люксовом молле, открывшемся в прошлом году. В апреле Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э посетили новый зоомагазин, где девочку заинтересовали котята и щенки.

Самые роскошные новшества появляются в Пхеньяне: государственные СМИ описывают новый жилой район с игровым залом, автосалоном и рестораном барбекю, в меню которого входят брюшко лосося и бургеры с фуа-гра.

Ассортимент товаров, доступных в Северной Корее, также расширился — об этом рассказали Reuters трое туристов, недавно посещавших страну. Например, в открывшемся три года назад ТЦ «Рюген Голден Плаза» работают бутики с логотипами часовых брендов Rolex, Omega и Herbelin, а также магазин электроники Huawei.

«Появился средний класс — около 8 млн человек со сбережениями, которые просто некуда потратить», — поясняет специалист по экономике и обществу Восточной Азии из Венского университета Рюдигер Франк.

По его словам, развитие потребления — это ответ Ким Чен Ына на эту проблему: оно снижает недовольство населения, отвлекает деньги от разгона цен на базовые товары, такие как рис, и стимулирует рост экономики за счет внутреннего спроса.

Зачем Ким Чен Ын дает народу пожить «красиво»

По мнению аналитиков, направляя личные расходы граждан через государственные сети досуга и торговли, Ким Чен Ын усиливает контроль правительства над коммерцией, вытесняет неформальные рынки и открывает новые источники доходов и роста для страны, обладающей ядерным оружием.

«[Такой подход] сводит производство, распределение и потоки капитала, сосредоточенные на рынках, в официальное экономическое пространство, управляемое государством», — поясняет научный сотрудник сеульского аналитического центра Hyundai Research Institute Кан Сон Хен.

После голодных 1990-х годов в КНДР начали процветать полулегальные рынки — государство просто не могло обеспечить население всем необходимым. Попытки закрыть их в начале 2000-х годов провалились, поскольку у властей не было собственной инфраструктуры на замену.

По словам главы сеульского Института исследований мирной экономики Чон Чан Хена, нынешняя стратегия Ким Чен Ына по стимулированию потребления позволяет создать государственную коммерческую инфраструктуру, способную конкурировать с частными рынками и в перспективе вытеснить их.

При этом платежные и логистические приложения также дают властям возможность следить за частными расходами граждан, отмечают аналитики. В 2023 году Пхеньян принял закон, обязывающий все банки и магазины принимать электронные платежи.

Расширение возможностей для потребления происходит на фоне жестких санкций ООН против Северной Кореи — в том числе в отношении торговли предметами роскоши, энергоносителями и минеральным сырьем, введенных против программу вооружений Ким Чен Ына.

Откуда взялись деньги на потребительский бум в КНДР

По данным южнокорейского центробанка, в 2025 году экономика КНДР выросла на 3,5% — и это уже третий год подряд, когда ее рост превысил 3%.

Перемены заметили и за рубежом: посетивший Пхеньян в мае глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан назвал прогресс столицы КНДР «впечатляющим», отметив, что она напоминает «любой современный» город Восточной Азии.

Южнокорейские аналитики считают, что досуговый бум в Пхеньяне финансируется за счет хищений криптовалюты, экспорта угля и других минералов. Кроме того, по оценке финансируемого правительством Южной Кореи сеульского Института стратегии национальной безопасности, с лета 2023 года по конец 2025 года КНДР могла получить до $14,4 млрд за участие ее военных в зарубежных конфликтах.

На фоне улучшения финансового положения у Пхеньяна остается все меньше стимулов возвращаться за стол переговоров по ядерной программе с Вашингтоном — несмотря на неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о намерениях провести новую встречу с Ким Чен Ыном, отмечают аналитики.

Горнолыжные курорты и переполненные пляжи

В рамках плана регионального развития Ким Чен Ын возводит по всей стране досуговые комплексы с библиотеками, ресторанами и кинотеатрами. По данным государственных СМИ, как минимум два десятка таких объектов уже построены или находятся в стадии строительства.

В северо-восточном городе Расон появились сауны, бассейны, залы с игровыми автоматами и спортивные центры, рассказал китайский предприниматель по фамилии Цуй.

Reuters анализирует более 1,2 тысячи публикаций государственных СМИ КНДР и делает вывод, что с 2022 года там участились упоминания туризма, досуга и культурной жизни — по мере появления или реконструкции новых объектов. Среди них:

открытый прошлым летом пляжный курорт Вонсан-Кальма,

пять люксовых отелей в Самджиене на границе с Китаем,

строящийся рядом горнолыжный курорт,

аквапарк.

строящийся конно-спортивный клуб на северо-востоке КНДР.

Государственное телевидение КНДР, освещая августовскую жару, показало курорт Вонсан-Кальма, заполненный отдыхающими из числа местных жителей.

«Один мой местный знакомый рассказывал, что, когда привез туда семью, нескольким ее членам пришлось делить один двухместный номер, потому что все остальное было уже забронировано», — рассказал сооснователь туристического агентства Young Pioneer Tours Роуэн Бирд.

По данным посольства Китая в Пхеньяне, во второй половине 2025 года Вонсан-Кальма принял более 300 тысяч внутренних туристов.