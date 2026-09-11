В регулярно наращиваемых ресницах у 24 из 25 женщин заводятся кожные клещи, вызывающие раздражение и другие симптомы. Это открытие должно заставить врачей задуматься о безопасности процедуры, а женщин — призвать следить за гигиеной, рассказали украинские офтальмологи в докладе на европейской конференции.

У большинства молодых женщин, которые часто наращивают ресницы, можно обнаружить на них кожных клещей, выяснили ученые. Этот клещ, угревая железница (Demodex folliculorum), начинает жить на ресницах и вызывает кожное заболевание демодекоз.

Доклад об этом сделала на 44-м конгрессе Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS) Тетяна Жмудь, доцент Винницкого национального медицинского университета имени Пирогова (Украина).

«Наращивание ресниц — чрезвычайно популярная косметическая процедура среди молодых женщин, поскольку она позволяет создать видимость более длинных ресниц без применения туши. В то же время все больше свидетельств, указывающих на то, что эта процедура может создавать проблемы на поверхности глаз, включая раздражение, синдром сухого глаза и дисфункцию мейбомиевых желез», — рассказала офтальмолог.

Жмудь с коллегами обследовали 345 женщин в возрасте 16—28 лет, 58% сообщили, что практикуют наращивание ресниц каждые три-четыре недели. Половина сообщила, что испытывает дискомфорт, покраснение, слезотечение и зуд после процедуры.

Клещи под увеличением

Tetiana Zhmud / ESCRS

Затем врачи использовали мейбографию — исследование состояния и проходимости мейбомиевых желез при помощи инфракрасного света. Оказалось, что из женщин, которые наращивали ресницы 10 и больше раз, 85% имеют признаки дисфункции мейбомиевых желез (дефицит выработки жидкости для смачивания глаза).

Далее ученые под микроскопом исследовали ресницы у 25 женщин, которые регулярно их наращивали. У всех, кроме одной, на ресницах были обнаружены угревые железницы, а у 18 — признаки вызванного ими раздражения кожи: зуд вокруг век, покраснение, отеки, слипание ресниц, шелушение у основания ресниц.

Кожные клещи — это микроскопические паразиты рода Demodex (угревая железница), которые живут в волосяных фолликулах и сальных железах человека.

Ученые признают, что их исследование не масштабное, выводы предварительные и не включают исследование женщин, не наращивающих ресницы. Однако они призывают следить за глазной гигиеной и обращать внимание на тревожные симптомы после этой процедуры.