Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что YouTube якобы помогал в продвижении видео российских оппозиционеров. Такое мнение он выразил в интервью Карену Адамяну в шоу «50 вопросов». По словам Лебедева, эту информацию подтверждал бывший вице-премьер правительства России Альфред Кох*.

«Там всё на ручном приводе», — отметил Лебедев со ссылкой на Коха*.

Дизайнер ссылается на выпуск интервью Юрия Дудя*, в котором Кох* утверждал, что его дочь Ольга Кох работала в лондонском офисе YouTube и курировала российское направление.

«Она как раз помогала Максу Кацу* раскручивать его ютуб-канал. И Навальному. У них есть там всякие движения. Туда-сюда двигать можно канал. Вот Навальный звонил: „Ольга куда-то пропала. Вы не могли бы сделать так, чтобы она меня набрала?“. А Макс просто не вылезал от нее из Лондона. Она приезжала в Москву. Он ей экскурсии устраивал», — говорил Кох*.

На вопрос Адамяна о феномене популярности Алексея Навального и Юрия Дудя* Лебедев выразил мнение о том, что «им помогали». Однако дизайнер отметил, что это «не отменяет таланта исполнителей».

«Люди хотят этот [оппозиционный — прим. ред.] контент, есть публика, которой это важно услышать. Это находит в душе отклик. И американцы просто это увидели, почувствовали, нашли», — сказал Лебедев.

*внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов