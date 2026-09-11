Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину русскоязычное издание древнеиндийского памятника «Тирукурал». Главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина заявила RTVI, что никакого подтекста в выборе именно этого произведения нет, а Моди следует устоявшейся традиции.

Книгу индийский премьер вручил российскому лидеру 11 сентября в Нью-Дели — на двусторонних переговорах в преддверии 18-го саммита БРИКС, который пройдет в Индии 12 и 13 сентября.

«“Тирукурал” — это один из памятников древнеиндийской литературы, созданный в Южной Индии на тамильском языке. Это собрание мудростей, собрание высказываний по разным сферам жизни. Это один из величайших памятников», — пояснила востоковед.

Смысл жеста она видит исключительно в возможности познакомиться с текстом, тем более что перевод сделан на русский.

«В том, что именно этот памятник — нет, здесь нет никакой символики», — подчеркнула Ванина.

Сценарий в подобных случаях один и тот же, продолжила собеседница RTVI: иностранным гостям принято вручать произведение искусства или культуры принимающей стороны.

«Политический этикет предполагает, что иноземным гостям всегда дарят подарки. И это должно быть какое-то произведение искусства и культуры принимающей стороны. То это “Бхагавадгита”, то это произведение искусства, один из видов народных промыслов. Так что это не выбивается, здесь нет ничего нового абсолютно. Это просто традиция», — резюмировала она.

Сам Моди, передавая книгу, выразил надежду, что она поможет укрепить связи между людьми двух стран, а в соцсети X (заблокирована в РФ) написал, что перевод несет «вечную мудрость великого Тируваллувара через языки и границы».

В декабре 2025 года, встречая Путина в Нью-Дели перед 23-м российско-индийским саммитом, он преподнес ему «Бхагавадгиту» на русском — философскую поэму, входящую в состав «Махабхараты».

Годом ранее, на саммите БРИКС в Казани, презентом стала картина с павлинами в технике сохраи, распространенной в штате Джаркханд. Тогда Ванина в разговоре с RTVI тоже не нашла в подарке политического смысла: она отметила, что павлин — национальная птица Индии и ее узнаваемый символ, а виноградные лозы остаются просто лозами.

«Тирукурал» Моди дарит зарубежным партнерам не впервые. Тайское издание он представил в Бангкоке в 2019 году, японское вручал действующему на тот момент премьеру Синдзо Абэ, а перевод на язык ток-писин презентовал в мае 2023-го в Папуа — Новой Гвинее вместе с местным премьером Джеймсом Марапе. В августе 2026 года в Ташкенте глава индийского кабинета предложил перевести памятник на узбекский.

Авторство сборника приписывают поэту и философу Тируваллувару, а его создание относят к периоду между 300 годом до н. э. и 500 годом н. э. В книгу входят 1330 двустиший, распределенных по 133 главам и трем разделам: «арам» посвящен добродетели, долгу и домашней жизни, «порул» — обществу, экономике и государственному управлению, «инбам» — любви и человеческим отношениям. Врученное Путину издание выпустил в 2026 году Центральный институт классического тамильского языка; в него вошли оригинальные стихи, транслитерация и перевод Наиры Мкртчян, пишет India Today.

У текста есть и русский след, хотя оценки его значимости расходятся. По версии India Today, с «Тирукуралом» через один из европейских переводов в XIX веке познакомился русский писатель Лев Толстой, и рассуждения памятника о добродетели, сострадании и ненасилии отразились в его философских работах. Существует также версия, что Толстой рекомендовал сборник Махатме Ганди в переписке начала XX века. Издание при этом оговаривает, что степень этого влияния историками окончательно не установлена.