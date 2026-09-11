Около 25 израильских офицеров разведки и солдат анонимно рассказали о секретных методах, в том числе на основе ИИ, используемых против мирных жителей в секторе Газа. Об этом пишет The Guardian.

Их свидетельства представлены в документальном фильме NAZA, показанном 10 сентября на Венецианском кинофестивале. Британская газета выступила его продюсером. Это единственный документальный фильм в числе претендентов на «Золотого льва».

Название картины — это израильская военная аббревиатура-эвфемизм для обозначения гражданских лиц, которые ожидаемо будут убиты в результате атаки. Военные, чьи голоса и внешность были изменены, подробно описали, как использовали секретные схемы для выявления рядовых членов ХАМАС. Их дома затем бомбили в ходе ночных ударов, заведомо зная, что погибнут не только сами хамасовцы, но и их семьи, включая жен и детей.

В частности, израильтяне взламывали их телефоны, чтобы определить местоположение целей, а также прослушивали разговоры их жен и детей за мгновения до того, как удар уничтожал всех, сообщает издание.

В фильме представлены свидетельства о разрушении целых палестинских кварталов, где на тот момент, по оценкам израильтян, оставались в своих домах до 25% жителей. Очевидцы также рассказали о поджогах домов мирных жителей и их убийстве на месте раздачи продовольствия.

Интервью с военными снимали по ночам на крышах зданий в Тель-Авиве. Несколько опрошенных работали в секретном подразделении разведки, напрямую подчиненном канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По словам одного из них, миссия заключалась в том, чтобы «сорвать мир».

«Некоторые не выражали раскаяния, некоторые выражали. Одни говорили с безразличием, другие — с гордостью», — рассказал один из режиссеров фильма, израильский журналист-расследователь Юваль Авраам.

Авраам и второй режиссер, журналистка и активистка Рахель Шор, подчеркнули, что речь идет не о «случайных» военных преступлениях, совершаемых «солдатами-отступниками».

«Мы сняли этот фильм из чувства долга <…>, чтобы изучить системы, стоящие за массовыми убийствами палестинских мирных жителей, за которые наша страна несет ответственность», — говорится в заявлении создателей картины.

Как написал журнал Variety, после показа на фестивале аудитория почти 25 минут аплодировала стоя. По данным издания, это рекорд по продолжительности оваций не только в Венеции, но и на любом крупном кинофестивале.

Фильм NAZA основан на разоблачениях, впервые опубликованных израильско-палестинским изданием +972 Magazine, израильским Local Call и британской The Guardian с 2023-го по 2025 год. Содержание картины оставалось строго засекреченным до самой премьеры.

Как пишет газета, в результате израильских атак в секторе Газа с 2023 года погибли более 73 тысяч палестинцев, большинство из них — мирные жители. Более 174 тысяч получили ранения, что в совокупности составляет более 10% от довоенного населения этой территории. Это совпадает с данными, которые представлял подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы.

Израиль начал войну после терактов 7 октября 2023 года, совершенных боевиками под руководством ХАМАС. Тогда погибли более 1200 израильтян и еще более 250 человек были похищены и увезены боевиками в Газу. Большинство погибших и заложников были мирными жителями. Часть из них погибли, часть были обменяны на освобожденных из израильских тюрем палестинских заключенных.