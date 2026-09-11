Президент России Владимир Путин не направлял какое-либо послание или обращение своему американскому коллеге Дональду Трампу по случаю 25-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Об этом RTVI сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Дмитрий Песков на вопрос RTVI.

25 лет назад, вскоре после терактов в Нью-Йорке, Путин одним из первых среди мировых лидеров позвонил президенту США Джорджу Бушу-младшему, предложив поддержку и сотрудничество в борьбе с международным терроризмом.

В ночи вышло телеобращение президента России, в котором он осудил атаки и выразил соболезнования американцам.

«Сегодня США столкнулись с беспрецедентным актом агрессии со стороны международного терроризма. Прежде всего я выражаю искреннее глубокое соболезнование всем пострадавшим и семьям погибших. Сегодняшнее событие в Соединенных Штатах выходит за рамки национальных границ», — сказал тогда Путин.

Президент России назвал теракт «наглым вызовом всему цивилизованному человечеству» и напомнил о предложении Москвы «объединить усилия международного сообщества в борьбе с террором, этой чумой XXI века».

«Россия не понаслышке знает, что такое террор. И поэтому мы лучше всего понимаем чувства американского народа, и, обращаясь от имени России к народу Соединенных Штатов, хочу сказать, что мы с вами, мы целиком и полностью разделяем и чувствуем вашу боль. Мы поддерживаем вас», — заявил он.

После терактов Москва открыла свое воздушное пространство для гуманитарных и военно-транспортных грузов США, а также не препятствовала созданию военных баз в Центральной Азии для операции в Афганистане.

В ноябре 2001 года Путин лично посетил мемориал на месте башен-близнецов в Нью-Йорке.