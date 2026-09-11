Американские военнослужащие сейчас работают над тем, чтобы Иран никогда не обладал ядерным оружием. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Пентагоне на церемонии, посвященной 25-летию терактов 11 сентября.

«Мы отдаем дань уважения военнослужащим, которые прямо сейчас работают над тем, чтобы главный спонсор терроризма в мире — Исламская Республика Иран — никогда не обладал ядерным оружием», — подчеркнул глава Белого дома.

США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагал остановку боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, а также открытие Ормузского пролива. Этот водный коридор, по которому поставляется около 25% нефти и сжиженного природного газа, фактически закрыт с начала войны.

В июле Соединенные Штаты возобновили удары, обвинив Исламскую Республику в нарушении договоренностей.

11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре пассажирских самолета. Два борта врезались в башни Всемирного торгового центра (World Trade Center) в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона. Пассажиры и экипаж четвертого самолета попытались помешать угонщикам. Лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.

Ответственность на себя взяла «Аль-Каида»* во главе с Усамой бен Ладеном.

После событий 11 сентября власти Соединенных Штатов объявили о войне против терроризма, первой стала операция «Несокрушимая свобода» против «Аль-Каиды»* и «Талибана»** в Афганистане.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ

** Верховный суд России приостановил действие запрета на деятельность движения «Талибан», ранее признанного террористической организацией