В Узбекистане могут ввести услуги телохранителей для иностранных туристов. Инициативу представил Департамент охраны при МВД республики — сопровождение личной охраной предлагается не только зарубежным путешественникам, но также бизнесменам.

Предложение прозвучало 9 сентября на встрече в Службе охраны города Ташкента. Ведомство на ней представлял начальник департамента полковник Кобил Шодибеков, комитет по туризму — заместитель председателя Сухробжон Бобокалонов.

«Обсуждалось использование услуги телохранителей для обеспечения личной безопасности иностранных туристов, официальных делегаций, представителей бизнеса и других гостей страны», — говорится в пресс-релизе.

Как следует из сообщения, сервис предполагает предварительную оценку возможных рисков, организацию мер безопасности по маршруту поездки и оперативное реагирование в чрезвычайных ситуациях. Стоимость, порядок бронирования и сроки запуска не называются.

Помимо личной охраны, участники встречи рассмотрели более широкое применение технических средств, современных систем видеонаблюдения и групп быстрого реагирования на объектах показа. Отдельно обсуждались адресные программы — с акцентом на территории с высоким турпотоком, памятники исторического и культурного наследия, гостиницы, места отдыха и маршруты.

Защита не должна ограничиваться отдельными объектами или людьми, отмечается в сообщении: приезжий, по замыслу авторов инициативы, должен чувствовать себя в безопасности на протяжении всей поездки — с момента въезда в страну до ее завершения.

«Для этого предлагается анализировать риски по туристическим маршрутам, изучать туристические объекты и инфраструктуру, при необходимости усиливать охрану и налаживать механизмы оперативной связи и реагирования», — уточнили в МВД.

В МВД объясняют инициативу ростом туризма, увеличением числа зарубежных гостей и расширением маршрутной сети. Конкретных инцидентов или статистики преступлений против приезжих ведомство не приводит.

По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество, разработать адресные программы по направлениям и внедрять современные охранные услуги.

По данным Kursiv Uzbekistan со ссылкой на UN Tourism, в первом квартале 2026 года число иностранных туристов в Узбекистане выросло на 37% против 2% в среднем по миру.