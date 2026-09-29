Президент России Владимир Путин запретил физическим лицам вывозить более 1 млн рублей наличными в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС; кроме РФ, входят Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия), Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Указ об этом опубликован 29 сентября на портале правовой информации.

Запрет распространяется также на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Документ предусматривает исключения. Вывезти больше 1 млн рублей можно через отдельные международные аэропорты и только при наличии официальных банковских выписок, которые подтверждают законное снятие денег со счетов или вкладов в российских банках. Это правило действует для граждан, компаний и ИП.

Также запрет не распространяется на лиц, которые вывозят суммы более 1 млн рублей для обеспечения дипломатического представительства РФ при международных и межправительственных организациях. В этом случае должно быть соответствующее уведомление МИД.

«В случае нарушения запрета <…> наличная валюта Российской Федерации, вывозимая из Российской Федерации, подлежит изъятию у физических лиц в размере, превышающем 1 млн рублей, у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в полном размере», — говорится в документе.

Запрет вступил в силу со дня официальной публикации указа.

Правительству по согласованию с ЦБ поручено в трехмесячный срок утвердить порядок учета вывозимой наличной валюты РФ в соответствии с указом.