Задачи, связанные с креативностью, лучшим пониманием потребностей человека и изучением его эмоциональной сферы останутся недоступными искусственному интеллекту. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

По словам Грефа, за пределами возможностей ИИ останутся также управление новыми электронными системами и их построение.

Фундаментальным вопросом в этом свете, по его мнению, станет целеполагание, поскольку поиск ответов на такие вопросы, как «что делать?» и «зачем?» будет и впредь оставаться за людьми. Греф подчеркнул, что именно они будут определять ключевые смыслы процессов.

Искусственный интеллект, в свою очередь, сможет взять на себя решение технического исполнения поставленных перед ним задач, большой объем рутинных и вычислительных операций и практически все, что связано с алгоритмизированной математической логикой.

Ранее Греф назвал недопустимой передачу ИИ полного контроля над военными решениями из-за «незрелости» существующих систем. Предоставление автономных решений искусственному интеллекту он назвал «одной из самых аморальных вещей».

В конце сентября папа Римский Лев XIV призвал серьезно относиться к предупреждениям специалистов о потенциальной опасности, которую может нести развитие искусственного интеллекта.

Он также указал на противоречивость заявлений компании Nvidia, руководство которой выступает за создание защитных механизмов с целью ограничения действий ИИ и предотвращения ущерба, однако критикует идею государственного регулирования технологии.