Суд в Штутгарте приговорил гражданина Украины к одному году и трем месяцам лишения свободы по делу о подготовке поджогов на маршрутах доставки посылок, пишет агентство DPA. По версии обвинения, он действовал в интересах российской спецслужбы. Еще двоих фигурантов этого дела, также граждан Украины, оправдали.

Все три фигуранта — 22, 25 и 30 лет — были задержаны в мае 2025 года: двое в Германии — в Кёльне и Констанце, третий — в швейцарском кантоне Тургау. Следствие считает, что они участвовали в подготовке диверсии против транспортной сети одной из служб доставки.

По данным прокуратуры, в марте 2025 года обвиняемые по указанию российской спецслужбы отправили на Украину две посылки с GPS-трекерами через украинского почтового оператора, чтобы изучить маршруты и логистику компании. Как утверждает обвинение, указания передавались через посредников из Мариуполя.

Следующим этапом, по версии следствия, должна была стать отправка посылок с зажигательными устройствами, которые сработали бы во время перевозки. Как утверждала прокуратура, они должны были загореться в Германии или по пути на Украину и нанести «максимально возможный ущерб», а также подорвать чувство безопасности у населения. План, по данным властей, раскрыли на стадии подготовки.

Гособвинение запрашивало для фигурантов от двух лет и девяти месяцев до четырех лет и трех месяцев. Защита требовала полного оправдания всех троих.

Немецкие СМИ связывают это дело с эпизодом 2024 года, когда на терминале DHL в Лейпциге загорелась авиапосылка. Немецкие спецслужбы считают, что ее отправили в интересах России. Занимавший на тот момент пост главы Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг говорил, что возгорание не произошло на борту самолета лишь по счастливой случайности.

В начале августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинскими транспортными самолетами нашли беспилотник со взрывчаткой и детонатором. Отдельно там же зафиксировали столкновение самолета с небольшим летающим объектом, который, по предварительным данным следствия, может быть беспилотником. Глава МВД Германии Александр Добриндт назвал это «гибридной атакой иностранных государств», а прокуратура расследует дело о попытке организации взрыва и создания угрозы безопасности воздушного движения.

Похожее дело в начале августа расследовалось в Тюрингии. Там задержали 33-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже. По данным прокуратуры и полиции, в июне он сфотографировал территорию оборонного предприятия в Баварии и передал снимки своему куратору.

Суд выдал ордер на его арест, сейчас мужчина находится под стражей. Следствие считает его «одноразовым агентом» — так называют людей без специальной подготовки, которых иностранные спецслужбы вербуют, в том числе через соцсети и Telegram, для сравнительно простых операций.