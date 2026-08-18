Александровское подворье в Иерусалиме принадлежит Российской Федерации, переговоры с Израилем для решения этого вопроса не требуются, заявил в специальном интервью RTVI посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

«Подворье — наше, подворье — российское, переговоров не требуется, нужно завершить юридические процедуры», — сказал Анатолий Викторов RTVI.

По его словам, сейчас решение об урегулировании прав собственности России на Александровское подворье остается за израильской стороной.

«Никаких переговоров для того, чтобы изменить одну букву в документах с «Российской Империи» на «Российскую Федерацию», не требуется. Все необходимые документы, подтверждающие право собственности Российской Федерации на это подворье, были представлены израильским властям еще в 2017 году», — добавил глава российской дипмиссии в Израиле.

Александровское подворье находится нескольких десятках метров от храма Гроба Господня. Земля, на которой оно построено, была приобретена Российской империей в 1859 году, во времена правления Александра II. После революции 1917 года разные организации — как в СССР, так и в эмиграции — претендовали на право его владения. Сегодня в России право на подворье отстаивает Императорское палестинское православное общество.

В 2019 году Израиль запустил процедуру регистрации права собственности на объект за Российской Федерацией. Однако позднее иерусалимский суд отменил регистрационное решение, а Верховный суд Израиля постановил, что спор касается статуса святого места и должен рассматриваться правительством.

«Не совсем правильная формулировка, что нет юридического решения. Как раз юридическое решение и есть. Когда мы говорим, что вопрос находится в юридической плоскости, это означает, что никаких политических и дипломатических переговоров не требуется. Требуется только завершить тот процесс, который сейчас идет», — подчеркнул Анатолий Викторов.

Он напомнил, что была образована межминистерская израильская комиссия, состоящая из трех министров, «которая работает, и, в общем-то, ее работа находится на финальной стадии».