Представители США и Ирана добились «обнадеживающего прогресса» на переговорах в Швейцарии. Об этом заявили Пакистан и Катар, выступающие в качестве посредников.

«Саммит на озере Люцерн прошел в позитивной и конструктивной атмосфере. Достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создан механизм для дальнейших технических переговоров», — говорится в совместном заявлении Исламабада и Дохи.

По итогам переговоров «была налажена линия связи» между Соединенными Штатами и Ираном, а также создана «координационная группа» с Ливаном для того, чтобы содействовать прекращению огня между израильскими силами и «Хезболлой».

«Государство Катар и Исламская Республика Пакистан выражают искреннюю признательность Соединенным Штатам Америки и Исламской Республике Иран за их неизменную приверженность дипломатии и мирному урегулированию конфликта», — добавили посредники.

Как пишет издание Politico, американскую делегацию возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс, вместе с ним были спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Со стороны Ирана были главный переговорщик Мохаммед Багер Калибаф, министр иностранных дел Аббас Арагчи, а также высокопоставленные представители нефтяных, силовых ведомств и Центрального банка.

«Мы все работаем над достижением регионального мира. Конечно, иногда будут возникать разногласия по поводу того, как именно этого добиться, но я в целом очень доволен тем, как обстоят дела в Ливане», — сказал Вэнс журналистам.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник, сообщил, что Израиль рассматривает возможность «символического» вывода войск с юга Ливана. Собеседник издания отметил, что эта идея обсуждалась в преддверии трехдневных переговоров Израиля и Ливана в Вашингтоне, которые должны состояться на этой неделе.