Ключевой проблемой британского правительства под руководством Кира Стармера стала политика поддержки и защиты мигрантов, которая зачастую ущемляла интересы «этнического большинства» страны. Такую оценку высказала 360.ru кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко.

По ее словам, продвижение повестки в поддержку мигрантов, включая «большие блага» для них, стало одним из внутриполитических аспектов, которые в итоге привели к отставке Стармера.

Кроме того, свою роль сыграли высокая инфляция и долговременные проблемы с энергетикой, продолжила эксперт. Все это не способствовало популярности главы кабинета, заключила Войко.

В Кремле, комментируя отставку Стармера, отметили, что он «никак себя не зарекомендовал» в плане российско-британских отношений.

«Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне <…>. Поэтому ничем примечательным он для нас не запомнится в своей бытности», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он допустил, что с приходом нового премьера «будет лучше», но отметил, что вряд ли среди нынешних британских политиков кто-то будет иметь принципиально другой взгляд на отношения с Россией.

О своей отставке с поста премьера и позиции лидера партии лейбористов Стармер объявил в понедельник, 22 июня. Он продолжит исполнять обязанности до избрания преемника.

Наиболее вероятным преемником Стармера считают его соратника по партии Энди Бёрнема, который подтвердил, что вступает в борьбу. Недавно Бёрнем победил на довыборах в парламент в округе Мейкерфилд.

Как поясняет BBC, внесение кандидатур на позицию лидера партии будет проходить с 9 по 16 июля, после чего парламентарии уйдут на каникулы. Если будет только один претендент, то он и возглавит лейбористов. Если кандидатов будет несколько, то состоится внутрипартийный конкурс.

Новый лидер и, соответственно, премьер Великобритании должен появиться у правящей партии до 1 сентября, когда парламент вернется к работе.