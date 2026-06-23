Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что национализированные предприятия должны стать основой государственного сектора экономики, а не уходить с молотка новым владельцам. Поводом для этого заявления стала очередная попытка государства продать контрольный пакет золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК).

Росимущество в четвертый раз попыталось провести аукцион по продаже контрольного пакета ЮГК — одной из крупнейших золотодобывающих компаний страны. Год назад по иску Генпрокуратуры суд конфисковал этот пакет в доход государства у основного акционера, который, как установил суд, завладел активом, пользуясь служебным положением.

По словам Миронова, вместо того чтобы извлекать доход из актива, государство стремится как можно скорее его перепродать.

«Казалось, справедливость восторжествовала, и государство будет само извлекать доход из природных богатств, контролируя компанию, в прошлом году удвоившую чистую прибыль до 16 млрд рублей. Но сегодня изъятый актив попадает в распоряжение Росимущества, чья задача — продать его новому собственнику», — приводит слова политика корреспондент RTVI.

Депутат добавил, что «национализация оборачивается очередной распродажей в исполнении наследников Чубайса».

Миронов обратил внимание, что, по подсчетам СМИ, за последние годы в собственность государства перешло 122 объекта. Распродавать их, по его мнению, — «подход временщика».

«Можно все пустить с молотка и пополнить бюджет. Но это подход временщика — сейчас заткнуть дыру в казне, вместо того чтобы многие годы актив работал на государство», — заявил политик.

Для изменения ситуации он предложил для начала вывести Росимущество из подчинения Министерства финансов.

Лидер СР напомнил, что еще 15 лет назад партия вносила в Госдуму законопроект с механизмами национализации, однако он и последующие варианты были отклонены.

«Сейчас, по сути, отсутствует законодательная база национализации, что очень устраивает ее противников. Наша задача — восполнить этот пробел с тем, чтобы запустить реальный механизм складывания государственного сектора экономики», — заключил Миронов.