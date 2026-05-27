Европа отстает от России и Украины по производству ракет, потому что привыкла делать дорогое и высокотехнологичное оружие, которое сложно выпускать в больших масштабах. На это указал в разговоре с Financial Times европейский комиссар по вопросам обороны и космоса, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

«Европейцы производят то, что называется “высокой модой”. Технологически это очень сложная, передовая, очень дорогая продукция, которую невозможно быстро нарастить», — сказал он.

Кубилюс призвал страны ЕС брать пример с Украины и перейти к более дешевым системам, которые можно производить быстро и в больших количествах.

«То, что производят украинцы, в европейской [оборонной] индустрии называют „достаточно хорошим“ <…> Украинцы начали выпуск собственных крылатых ракет „Фламинго“ и в этом году готовы произвести около 700 единиц», — сообщил еврокомиссар.

Он также привел в пример Россию, которая, по его словам, произвела 1200 ракет. В то же время ЕС создал лишь менее 300 единиц такого оружия.

Кубилюс призвал страны Евросоюза открыть свои запасы вооружений для поставок Украине. По его мнению, Киев мог бы закупать необходимое у европейских арсеналов из суммы в €60 млрд, которая нацелена именно на военные расходы и входит в общий европейский кредит Украине на €90 млрд.

Сами продавцы европейских вооружений затем могли бы использовать вырученные деньги, чтобы сделать новые закупки или масштабировать производство, рассуждает Кубилюс.

Нынешнюю ситуацию в европейском ВПК он оценил словами: «Рынка как такового нет, а препятствий предостаточно».

Призыв отказаться от «высокой моды» в производстве оружия прозвучал на фоне подготовки инициатив ЕС по наращиванию оборонной промышленности и устранению ее разрозненности. Брюссель должен в июле представить план по созданию более интегрированного рынка.

26 мая секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обратил внимание стран-партнеров РФ по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что европейские участники НАТО «планомерно наращивают» военный потенциал и учения.

«Основная угроза исходит от блока НАТО и входящих в него стран так называемой цивилизованной Европы, впавших в реваншистский и милитаристский угар», — заявил Шойгу.

22 мая глава МИД России Сергей Лавров, выступая на слушаниях о формировании архитектуры безопасности и сотрудничества в Евразии, высказал мнение, что Россия представляет собой «цивилизационную альтернативу Западу». Поэтому западные страны не могут смириться с самим фактом существования России в качестве независимого субъекта, продолжил он.

Лавров предупредил, что если руководящие силы Европы не откажутся от курса на вооруженное противостояние с Россией, то их ждет повторение прошлых ошибок.