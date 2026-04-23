Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России и завершил процедуру утверждения кредита для Украины на €90 млрд. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

«Обещали, выполнили, претворили в жизнь. Сегодня мы продвинулись по обоим направлениям. Разблокировали 90 млрд евро для Украины, обеспечив ее военные и бюджетные нужды на 2026-2027 годы. Утвердили 20-й пакет санкций против России», — написал он в соцсети X.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя принятие очередного пакета санкций и утверждение финансовой помощи Киеву, заявила, что «тупик преодолен».

«Давление на российскую экономику растет, а Украина получает мощный импульс. Мы дадим Украине все необходимое, чтобы продержаться», — написала она в X.

Как следует из заявления на сайте Совета ЕС, Еврокомиссия намерена начать выплаты Украине из пакета в €90 млрд уже во втором квартале 2026 года.

Двадцатый пакет санкций против России был согласован еще в декабре 2025 года, но оставался заблокированным несколько месяцев из-за позиции Венгрии и Словакии. Они отказывались одобрить решение в связи с приостановкой транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за повреждений на украинском участке нефтепровода. 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении ремонтных работ, на следующий день прокачка топлива возобновилась, в тот же день Будапешт и Братислава сняли вето.

Содержание 20-го пакета санкций пока не обнародовано. По данным Reuters, в санкционный список добавлено 120 физических и юридических лиц, а также более 50 наименований, которые в ЕС связывают с российским военно-промышленным комплексом, в том числе в третьих странах — Китае, ОАЭ, Беларуси и Центральной Азии. Как сообщало агентство, ограничения, среди прочего, направлены против семи российских нефтеперерабатывающих заводов, «Башнефти», «Славнефти», компаний в ОАЭ, якобы связанных с «теневым флотом» и дочерними предприятиями «Роснефти» и «Газпрома», а также портов в Мурманске и Туапсе.

Кроме того, ЕС намерен впервые применить инструмент против обхода санкций в отношении третьей страны — Киргизии, утверждали источники Reuters.

ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе сообщал, что Еврокомиссия убрала из 20-го пакета санкций запрет на транспортировку российской нефти европейскими перевозчиками и оказание услуг для этих перевозок, включая страхование.