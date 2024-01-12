В ночь на 12 января военные США и Великобритании нанесли удары по военным объектам хуситов в Йемене. Удары последовали после атаки хуситов, когда 9 января они попытались подорвать корабли США и Великобритании в Красном море. RTVI подготовил графику о боевом потенциале хуситов и США.

В ответ силы союзников нанесли более десятка ударов по позициям хуситов. Их наносили с использованием авиации, кораблей и подводных лодок. Такое вооружение противопоставили повстанческой армии хуситов, численность которой достигает 20 тыс. человек.

У хуситов есть запасы еще советской бронетехники: танки Т-55, Т-72, броневые машины пехоты БМП-2 и БТР-80А. Также на вооружении стоят РСЗО БМ-21 «Град». Помимо того, у хуситов есть и более серьезное ракетное вооружение: иранские баллистические ракеты средней дальности «Хейбар Шекан» и китайские противокорабельные ракеты средней дальности YJ-8. Среди средств ПВО — только переносные зенитные ракетные комплексы.

В регионе американцы обладают контингентом под управлением Центрального командования Вооруженных сил США. Это около 1 200 военнослужащих, в том числе батарея противоракетного комплекса THAAD, батарея зенитно-ракетного комплекса Patriot и авиация.

Вдобавок к этому военные США усилены авианосцами. С началом конфликта вокруг сектора Газа Пентагон направил в регион две авианосные ударные группы в сопровождении эсминцев с управляемым ракетным вооружением и амфибийно-десантную группу Bataan с двумя тысячами морпехов на борту.

Впрочем, один из главных союзников хуситов, Иран, который поддерживает их поставками оружия, также обладает мощным арсеналом.