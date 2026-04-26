Кениец Себастьян Саве стал первым в истории атлетом, который преодолел дистанцию марафона (42,195 км) быстрее чем за два часа. Он установил мировой рекорд, преодолев дистанцию Лондонского марафона-2026 за 1 час 59 минут и 30 секунд.

Вторым финишировал эфиоп Йомиф Кеджелча, который также пробежал марафон менее чем за два часа, его результат — 1:59.41. Тройку лидеров замкнул призер Олимпийских игр 2020 года, угандийский марафонец Джейкоб Киплимо (2:00.28).

До этого мировой рекорд принадлежал Келвину Киптуму — 2:00.35 на Чикагском марафоне в октябре 2023-го. Он погиб в 2024 году в результате ДТП.

Себастьяну Саве 30 лет. В 2025 году он выиграл марафоны в Лондоне и Берлине.

Как отмечает ТАСС, первым марафонскую дистанцию преодолел менее чем за два часа кениец Элиуд Кипчоге (1:59.40) в 2019 году в рамках проекта Ineos 1:59 Challenge. Однако результат не был официально зафиксирован, так как забег не носил соревновательный характер и не проходил под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Среди женщин победу в Лондонском марафоне одержала Тигст Ассефа из Эфиопии с результатом 2:15.41.

В то же время победителем марафона в немецком Дюссельдорфе стал российский бегун Дмитрий Неделин, показавший рекордное для отечественных спортсменов время на дистанции 42,195 км. Он преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 54 секунды, превзойдя прежний рекорд, установленный в 2007 году Алексеем Соколовым (2:09.07). Неделин почти на три минуты опередил ближайшего преследователя из Кении.