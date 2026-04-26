Россия не может быть главной угрозой для Европы, так как является ее неотъемлемой частью, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, все-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы», — сказал представитель Кремля.

Он счел провозглашение России главной угрозой для существования Европы неразумным и ошибочным.

По словам Песков, в Европе усугубляются сразу несколько кризисов, в том числе экономические, экзистенциальные и в области безопасности.

«А главное — кризис в понимании себя и своих основных ориентиров», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Песков также выразил мнение, что европейским политикам вряд ли удастся «списать» все внутренние проблемы на Россию, которая представляется «образцовым внешним врагом» с точки зрения пропаганды, поскольку является большой и сильной страной.

Архитектура европейской безопасности немыслима без участия в ней России и учета ее интересов, указал представитель Кремля.

«Здесь только можно надеяться, что вот эта плеяда политиков уступит место со временем более прагматично настроенным политикам. Но пока, конечно, удручающая совершенно картина», — резюмировал Песков.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что глава Европейского совета Антониу Кошта на закрытой встрече предупредил лидеров стран Евросоюза об угрозе существованию блока в случае передачи принятия ключевых решений президенту США Дональду Трампу. Он также заявил, что интересы Соединенных Штатов и Европы больше не совпадают, говорится в статье.