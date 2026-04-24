В Евросоюзе активно обсуждается идея создания европейского совета безопасности в связи с низкой эффективностью саммитов объединения. Об этом пишет Politico.

По данным газеты, такая инициатива рассматривается наряду с предложением об отказе от права вето при обсуждении вопросов внешней политики и об усилении полномочий Еврокомиссии. Формирование нового органа объясняется необходимостью принятия оперативных решений в кризисных ситуациях, в то время как саммиты ЕС потеряли свою эффективность.

Согласно задумке, европейский совет безопасности должен быть органом высокого уровня с мандатом на принятие решений в области обороны.

В пример Politico приводит мартовский саммит ЕС, в ходе которого лидеры часами спорили о тонкостях схемы углеродных квот в разгар конфликта на Ближнем Востоке.

«Говорить об этом как о самой большой проблеме в то время, когда горят крупные газовые месторождения, странно», — заявил Politico чиновник ЕС.

В последние полгода значительная часть повестки саммитов Евросоюза была посвящена вопросам, которые не удалось решить во время предыдущих встреч. В рамках «своей неуклюжей структуры» лидеры 27 стран — членов ЕС проводят многочасовые переговоры, споря и находя компромиссы по различным вопросам, чтобы затем согласовать коллективные заявления на основе консенсуса, пишет Politico.

Как указывает газета, изначально Евросоюз создавался в интересах экономической интеграции, а не для применения силы, тогда как вопрос безопасности был отдан под контроль США. Однако мир, в котором появился ЕС, больше не существует, констатирует издание.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюзу нужно создать военный альянс вместе с Украиной, Турцией, Норвегией и Великобританией для «сдерживания» России.