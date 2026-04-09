ЕС нужно создать военный альянс вместе с Украиной, Турцией, Норвегией и Великобританией для «сдерживания» России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Алистеру Кэмпбеллу в подкасте The Rest is Politics.

По его мнению, Европе сейчас необходимо укреплять оборону на фоне угроз США покинуть НАТО — и для этого Евросоюзу стоит объединить усилия с другими странами.

«Без Украины и Турции у Европы не будет армии, сопоставимой с российской. С Украиной, Турцией, Норвегией и Великобританией вы будете контролировать безопасность на морях — и не одном море», — сказал он, выразив уверенность, что Украина тоже рано или поздно станет частью ЕС.

Отдельно Зеленский выступил с критикой США, заявив, что Вашингтон слишком доверяет Москве и игнорирует факты, подтверждающие российско-иранское военное сотрудничество.

«Проблема в том, что они доверяют Путину. И это печально», — сказал украинский лидер.

Команда президента США Дональда Трампа, по его мнению, не смогла «по-настоящему разобраться в деталях того, чего [на самом деле] хочет Россия». Причину этого украинский президент видит в том, что двое переговорщиков Трампа — спецпосланник Стив Уиткофф и советник президента Джаред Кушнер — «провели слишком много времени» с российским руководством. В прошлом году они пять раз ездили в Москву, но до сих пор так и не побывали в Киеве, напомнил он.

«Нужно признать, что отчасти американцы воспринимают [Донбасс] как нечто, не имеющее к ним отношения. <…> Американцы уверены, что могут доверять Путину», — сказал Зеленский.

Ранее он заявил, что Россия дала Украине два месяца на полный вывод войск из Донбасса, предупредив, что в противном случае будут поставлены «другие условия» урегулирования конфликта. По словам Зеленского, соответствующие сигналы Киеву передали через Вашингтон, однако выполнять это требование украинская сторона, судя по заявлениям ее лидера, не намерена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что украинский лидер должен был принять решение о выводе ВСУ из Донбасса еще «вчера». Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил RTVI, что Зеленскому следовало отдать приказ о выводе войск «еще позавчера», чтобы спасти жизни людей.