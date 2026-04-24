Глава Европейского совета Антониу Кошта предупредил лидеров стран Европы, что если блок передаст принятие ключевых решений президенту США Дональду Трампу, Евросоюз будет потерян. Об этом сообщили источники Bloomberg, знакомые с ходом закрытой дискуссии на саммите на Кипре в четверг вечером.

По словам собеседников агентства, Кошта призвал европейских лидеров не уклоняться от признания очевидного факта: интересы США и Европы больше не совпадают. В качестве примеров он привел американскую операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, войну США и Израиля против Ирана и позицию Трампа по Украине.

Евросоюзу необходимо выработать самостоятельный подход к защите интересов блока, подчеркнул он. Представитель офиса Кошты на запрос Bloomberg не ответил.

Агентство отмечает, что трансатлантические отношения ухудшаются с момента возвращения Трампа в Белый дом. В числе причин, которые к этому привели: торговая война Вашингтона против ЕС, угрозы аннексировать Гренландию (полуавтономную территорию Дании, члена НАТО и ЕС), и готовность выйти из НАТО.

В недавней стратегии национальной безопасности США заявили о намерении поддерживать «сопротивление нынешнему курсу Европы внутри европейских государств» — что было широко расценено как скрытая поддержка праворадикальных партий континента.

В том же документе европейских лидеров обвинили в цензуре, а сам ЕС объявили жертвой «цивилизационного стирания» из-за массовой миграции и экономического упадка.

Главной темой кипрского саммита стала война США и Израиля против Ирана и ее энергетические последствия — в первую очередь закрытие Ормузского пролива.

Кошта сделал особый акцент на скорейшем открытии этого водного пути, сообщили источники Bloomberg. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь предупредила лидеров, что если Ормуз не откроют в ближайшее время, то рост цен на энергоносители надолго скажется на экономическом росте и инфляции в регионе. Еврокомиссия на запрос не ответила.

Среди участников саммита нет единства в том, как реагировать на последствия иранской войны, однако все сходятся в одном: ситуация будет только ухудшаться, говорится в статье.

Некоторые из лидеров считают, что регион столкнется с крупнейшим энергетическим кризисом в своей истории, отмечает агентство.

Война США и Израиля против Ирана уже спровоцировала самый серьезный перебой в поставках нефти за всю историю наблюдений: закрытие Ормузского пролива заблокировало экспорт из ведущих нефтедобывающих стран Персидского залива, цены на нефть марки Brent с начала конфликта выросли на 48%, а европейские биржевые контракты на газ поднялись на 42%.

Несмотря на относительно невысокую зависимость ЕС от ближневосточных энергоносителей, общая ориентация блока на импорт ископаемого топлива делает его уязвимым для ценовых шоков, заключает Bloomberg.