Тело женщины с множественными ножевыми ранениями нашли в помещении на Верейской улице на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК. По данным СМИ, убийство произошло в офисе продаж элитного ЖК, а его причиной мог стать шум со стройплощадки, на который жаловался подозреваемый. Подробности — в материале RTVI.

Тело женщины обнаружили вечером в субботу, 25 апреля.

«В помещении, расположенном на улице Верейской в городе Москве, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений», — говорится в сообщении.

Подозреваемый в убийстве был оперативно задержан. Им оказался местный житель 1982 года рождения, с ни проводятся следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи и криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают свидетелей, а также проводят оперативно‑розыскные мероприятия.

Подозреваемому уже предъявлено обвинение в убийстве, сообщает KP.RU. В понедельник следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.

Подробности убийства

Как пишет «МК», убийство произошло в офисе продаж элитного жилого комплекса, убитая — ведущий эксперт по продаже премиальной недвижимости. РЕН ТВ указывает, что подозреваемый — 43-летний житель Москвы Михаил Сбрадов, а жертва нападения — 36-летняя художница-проектировщица Виктория Меркулова.

По информации изданий, перед инцидентом в офис продаж строящегося ЖК «Родина Парк» пришел мужчина и начал высказывать претензии. В частности, он жаловался на шум от строительной площадки, говорил, что из-за этого три года не мог нормально спать и принимал лекарства, а также что ему «не дают жить». Конфликт быстро перерос в агрессию, и мужчина нанес сотруднице офиса несколько ножевых ранений.

«Камеры видеонаблюдения сняли, что он просто зашел в небольшой офис строительной компании и начал наносить сидевшей за столом женщине удары ножом. Оставив жертву истекать кровью на полу, сбежал, спрятавшись в парке», — сообщает KP.RU.

После нападения мужчина скрылся. В кратчайшие сроки его личность была установлена. Подозреваемого задержали в лесном массиве неподалеку от офиса продаж ЖК, утверждает «МК».

РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что предполагаемый убийца и его жертва не были знакомы.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого силовики обнаружили винтовку и обширную коллекцию холодного оружия, в том числе перочинные ножи, кинжалы разного размера, мачете и японские мечи. В его квартире «полный беспорядок», пишет KP.RU.

По словам соседей подозреваемого, рядом с их домом идет масштабная стройка нового жилого комплекса, работы ведутся круглосуточно и не прекращаются даже ночью. Их и находящиеся рядом дома сносятся, а половину жильцов уже переселили.

Что известно о подозреваемом

По данным РЕН ТВ, Сбрадов проживал в доме напротив строящегося жилого комплекса в одной квартире с сестрой. Она сообщила, что брат часто выпивал и постоянно вел себя неадекватно.

Подозреваемый ранее был судим, рассказал источник KP.RU в правоохранительных органах. В 2010 году Сбрадов ворвался в местное отделение полиции, угрожал сотруднику ножом и отобрал у него автомат, сообщает РЕН ТВ.

«Психически ненормальный человек. С автоматом выходил на площадку. Забрал автомат у сотрудника полиции. Неадекватный человек», — приводит телеканал слова соседа мужчины.

«МК» пишет, что около десяти лет назад мужчину разыскивали по статье УК «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Издание также указывает, что подозреваемый может иметь психические заболевания.

Известно, что Сбрадов подрабатывал таксистом. В последнее время он перебивался случайными заработками, в том числе искал через интернет заказы на ремонтно-строительные работы.