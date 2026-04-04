Минцифры нужно переименовать в «Министерство цифровой деградации». Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев. Также он рассказал, что в Минцифры будет направлен депутатский запрос.

«Судя по происходящему, нам следует переименовать ведомство, которое душит связь и укрывает мошенников, в “Министерство цифровой деградации”. Когда я слышу “Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций”, меня охватывает горькая ирония. За последние два года вместо развития — блокировки и замедление трафика, вместо качественной связи — многодневные отключения в десятках регионов, вместо борьбы с угрозами — имитация активности и попустительство реальным опасностям. Мы наблюдаем, как страна скатывается к технологической деградации силами собственных чиновников», — написал он.

Парламентарий привел в пример ситуацию с массовыми отключениями связи летом 2025 года. По оценке Мархаева, если в мае прошлого года число отключений мобильного интернета составляло 69, то уже в августе — более 3 тыс. Проблемы со связью затронули 69 регионов, заявил он.

«В 12 из них связь пропадала полностью, в том числе в Курской и Белгородской областях, где это вопрос выживания. Ухта сидела без интернета 11 дней. А от Минцифры слышим: “плановые мероприятия по повышению безопасности”», — добавил депутат.

Мархаев отметил, что при этом глава ведомства «гордится “белыми списками” из десятка сайтов, доступных во время отключений».

«Вы сначала ломаете инфраструктуру, потом даете людям крохи? Это деградация, а не развитие. Борьба с внешними ресурсами превратилась в фарс», — подчеркнул он.

Отдельно Мархаев высказался о борьбе с мошенниками. По его мнению, пока ведомство сосредоточилось на замедлении YouTube, блокировке телеграм-каналов и давлении на западные соцсети, в отечественных экосистемах телефонные мошенники, фишинг и торговля наркотиками «чувствуют себя вольготно».

«И что делает Минцифры? Почти ничего. Борьба имитационная — неудобно давить на своих», — написал он.

Более того, по его словам, блокируя внешние ресурсы, чиновники создают «воронку для преступников»: мошенники переходят на российские платформы, где их никто не трогает, и им «даже VPN не нужен».

При этом, как считает Мархаев, те же блокировки мешают продвижению пророссийских блогеров: «Иначе, чем прямым вредительством, это не назвать».

«Я требую перестать заниматься показухой и начать реально развивать связь, реально бороться с киберпреступностью там, где она есть, — в первую очередь на отечественных платформах. Иначе мы очень быстро получим цифровое болото, в котором утонут и безопасность, и элементарное качество жизни граждан», — заключил депутат.

Позднее Мархаев в разговоре с «Подъемом» отверг мнение пользователей о том, что он занимается этим ради пиара, подчеркнув, что он и его коллеги всегда «реагируют живо и дают соответствующую оценку».

«Я же не единичный в том мнении, которое я высказал. Наши товарищи и ранее об этом говорили и публично заявляли в Госдуме официально, и протокольные поручения вносили и так далее», — пояснил он.

Депутат заверил, что в Минфицры будет направлен депутатский запрос: «Сделаем соответствующие обязательства в этом ключе».

«Это просто какой-то эксперимент на выживание. Это вообще безобразие, конечно», — заявил парламентарий.

В августе 2025 года Роскомнадзор начал ограничивать звонки через Telegram. В декабре прошлого года глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия») заявил, что о полной блокировке платформы в России речь пока не идет. В середине марта пользователи Telegram начали жаловаться на проблемы с работой сервиса. До этого источники некоторых СМИ сообщили, что платформа будет заблокирована в ближайшее время.

В феврале 2026 года глава Минцифры Максут Шадаев объяснил замедление Telegram тем, что мессенджер проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление запрещенного контента, а с его помощью было совершено 150 тыс. мошеннических преступлений, более 30 тыс. из которых связаны с диверсиями и терактами.

После ограничения голосовых вызовов в мессенджере летом 2025 года число цифровых преступлений, по словам министра, снизилось на 23%.

4 апреля основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер продолжит адаптироваться к блокировкам.

«Добро пожаловать обратно в цифровое сопротивление, мои русские братья и сестры. Мы продолжим адаптироваться, чтобы трафик Telegram было сложнее обнаружить и заблокировать», — заявил он, уточнив, что 65 млн россиян ежедневно пользуются мессенджером через VPN, а более 50 млн — отправляют сообщения.