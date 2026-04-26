Археологи обнаружили в восточной части дельты Нила в Египте массивную статую, изображающую предположительно царя Рамсеса II. Об этом сообщает Министерство туризма и древностей страны.

Статуя высотой 2,2 метра и весом до шести тонн была найдена в городе Эль-Хусейния в провинции Шаркия. Местность, где проходят раскопки, в древности носила название Имет и была процветающим административным и религиозным центром.

Нижняя часть артефакта не сохранилась. Несмотря на это, художественные и стилистические особенности фрагментов позволяют предположить, что статуя была частью триады ― группы из трех изваяний, часто встречающихся в древнеегипетских храмах.

Предварительные исследования показывают, что статуя изначально находилась в столице Древнего Египта Пер-Рамсесе и была перенесена в Имет для повторного использования в одном из религиозных комплексов.

Таким образом, находка предоставляет ценные свидетельства того, как статуи перемещались и использовались в других целях в эпоху Нового царства, особенно в контексте связи региональных памятников с крупными царскими центрами, отметил генеральный секретарь Высшего совета по древностям Хишам Эль-Лейти.

Находка, которую издание Ahram называет одной из самых примечательных за последние годы, перевезена в музейное хранилище для срочной реставрации. В Минтуризма Египта напомнили, что в сентябре 2025 года в Шаркии была обнаружена каменная табличка с ранее неизвестной копией Канопского декрета, изданного царем Птолемеем III в 238 году до н.э.

«В совокупности эти открытия помогают переосмыслить понимание восточной части дельты Нила, рассматривая ее не просто как периферийный регион, а как динамичный центр политической, религиозной и культурной активности на протяжении всей древней истории Египта», — сообщил доктор Эль-Лейти.