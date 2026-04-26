Столичный комплекс городского хозяйства предупредил о резком ухудшении погоды, дожде, снеге и порывистом ветре со второй половины дня воскресенья и до конца вторника в Москве.

«По прогнозам синоптиков, 26 апреля после 15:00 погода начнет резко ухудшаться. Неблагоприятные условия сохранятся до вечера 28 апреля. Ожидаются осадки — местами сильные — в виде дождя, снега, мокрого снега, усиление порывов ветра до 20 м/с. Такие погодные условия могут способствовать образованию гололедицы», — говорится в сообщении.

Горожан просят быть осторожными на улице и не находиться вблизи шатких конструкций. Автомобилистам советуют внимательно следить за дорожной ситуацией, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не оставлять машины вблизи деревьев и линий электропередачи.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру 112.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала RTVI, что конец апреля в Москве и области будет дождливым. По ее словам, «самым ненастным» днем станет 27 апреля.