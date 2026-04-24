Конец апреля в Москве и области будет дождливым с короткой теплой паузой в выходные. Об этом RTVI рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

«Сегодня [24 апреля] погода у нас тыловая — мы находимся в тылу циклона. Существенных осадков не ожидается. Ожидаем, что к вечеру проглянет солнышко, и температура все-таки поднимется до 5—7 градусов, по области — до 10 градусов. Еще в первой половине дня будет довольно плотный ветер, с порывами 12—15 метров в секунду», — предупредила синоптик.

В субботу атмосферное давление подрастет, и город окажется в гребне между двумя циклонами. «Завтрашний день, слава богу, без осадков», — отметила Позднякова.

Дневная температура 25 апреля в Москве будет 7—9 градусов, ночью — 1—3 градуса, местами опустится до минус 1. Днем в Подмосковье ожидается 5—10, а также сильный северный ветер, ночью — местами до минус 2. «То есть завтра будут наблюдаться заморозки по области», — добавила собеседница RTVI.

Воскресенье, по словам Поздняковой, принесет в столичный регион следующий циклон.

«Погода облачная, местами будут кратковременные дожди. Днем мы окажемся как бы в теплом секторе циклона: 9-11 градусов в Москве и 7-12 градусов по области. То есть температура воздуха еще будет ниже климатической нормы где-то градуса на 3, не более того. А за счет того, что более облачная погода, ночью станет теплее: в Москве 2-4 градуса, по региону 1-6 градусов», — рассказала эксперт.

Понедельник, 27 апреля, будет «самым ненастным» в ближайшие дни, отметила Позднякова.

«Потому что мы окажемся практически вблизи центра высотного циклона. Погода будет облачной, и временами будут приниматься осадки — мокрый снег, снег и дождь», — добавила она.

Температура останется положительной: ночью 1—6 градусов, днем около 5. «Всплеск тепла, который придется на субботу и воскресенье, будет, к сожалению, кратковременным», — заключила Позднякова.